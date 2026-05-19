El asesino del “Mago Alex” en San Fernando sumó una nueva imputación por liderar estafas desde prisión

Tras una investigación de la UFEIC Zona Norte a cargo del fiscal Patricio Ferrari, desbarataron una banda que realizaba fraudes telefónicos desde las unidades de Magdalena. Entre los acusados se encuentra el condenado por el doble crimen del ilusionista, Rubén Grasso, y un sargento del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Una exhaustiva investigación comandada por la Justicia de San Isidro derivó en la desarticulación de una organización criminal dedicada a realizar defraudaciones y estafas telefónicas desde el interior de establecimientos penitenciarios. La banda, que contaba con ramificaciones y apoyo logístico en el exterior, operaba principalmente desde las Unidades N.º 28 y 35 de la localidad de Magdalena.

Las diligencias judiciales estuvieron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Investigaciones Complejas (UFEIC) Zona Norte, conducida por el fiscal Patricio Ferrari. Tras el análisis de registros telefónicos, rastreos de direcciones IP y entrecruzamientos bancarios, los investigadores lograron establecer la estructura de la red, que incluía a internos condenados por delitos graves y a un efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El expediente penal se había iniciado en diciembre de 2025, a raíz de la denuncia de un particular que transfirió fondos para el alquiler temporal de una propiedad en Mar del Plata que resultó ser un engaño. Posteriormente, en febrero de 2026, se sumó otra denuncia por la sustracción de accesos a aplicaciones y clonación de cuentas digitales mediante llamadas de presuntos representantes corporativos.

En el marco de los operativos coordinados por la DDI de San Isidro, el pasado 18 de marzo se concretó un primer allanamiento en la Unidad N.º 28 de Magdalena. Allí se notificó y secuestró documentación e instrumental a Rubén Andrés Grasso, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión perpetua por el doble homicidio de Leonardo “Alex” Fernández —conocido públicamente como el Mago Alex— y Jéssica Alberti Cigola, cometido en octubre de 2019 en el partido de San Fernando.

El peritaje del teléfono celular incautado a Rubén Andrés Grasso en dicho procedimiento arrojó indicios sobre la presunta colaboración de un funcionario público. Se trata de Rodolfo Ezequiel Guzmán, sargento del SPB y quien se desempeñaba como jefe del pabellón correspondiente. Según la hipótesis fiscal, el uniformado habría gestionado pedidos y transferencias económicas en favor de la organización, razón por la cual quedó formalmente imputado en la causa.

La continuidad de las pesquisas derivó este lunes en nuevas órdenes de registro en las localidades de Magdalena y San Justo. Durante las irrupciones se procedió a la detención de Agustina Nahiara Molina —quien registraba un pedido de captura activo por extorsión solicitado por la UFI N.º 2 de Azul— y de Yamila Soledad Solorzano. Asimismo, se notificó de sus detenciones en la Unidad N.º 35 a los internos Nicolás Adrián Corbalán y Jonathan Agustín Corbalán, ambos con antecedentes por robos agravados dictados por tribunales de Quilmes.

Durante las últimas intervenciones se incautaron cinco dispositivos móviles adicionales y un automóvil Peugeot 307. Las actuaciones complementarias continúan bajo la supervisión del Departamento Judicial San Isidro, con el objetivo de determinar el alcance total de las maniobras financieras y la posible implicación de otros partícipes externos.