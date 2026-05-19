Pilar: un tren del San Martín embistió a un camión de bebidas y vecinos intentaron saquear la carga

El hecho se registró a las 7:50 en el cruce de la calle Mercedes. La formación colisionó con un vehículo de carga que transportaba bebidas. No se reportaron heridos de gravedad, pero los trenes no llegan a la estación Cabred.

Una formación de la línea San Martín colisionó este martes por la mañana con un camión de carga en el partido de Pilar. El hecho derivó en una interrupción parcial del servicio ferroviario, que actualmente no realiza su recorrido completo hacia la terminal de la localidad.

El incidente ocurrió a las 7:50 en el paso a nivel Kirchner, ubicado sobre la calle Mercedes en cercanías del microestadio municipal. Por causas que se intentan determinar, el tren, que circulaba con sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impactó contra un camión Ford Cargo que transportaba botellas de bebidas.

Como consecuencia del golpe, el acoplado del vehículo sufrió roturas y la mercadería quedó desparramada sobre la traza ferroviaria y la calzada. Las autoridades policiales y de asistencia que acudieron al lugar confirmaron que no se registraron personas heridas de gravedad debido al impacto.

El siniestro abrió una discusión respecto al funcionamiento de las señales viales en el cruce. Según expresaron algunos vecinos de la zona, el sistema fonoluminoso del paso a nivel no emitía alertas en el momento del cruce del camión. Por su parte, la empresa estatal Trenes Argentinos informó de manera oficial que las barreras se encontraban bajas cuando la formación se aproximaba.

Las tareas de asistencia técnica comenzaron formalmente pasadas las 10:00, con el arribo de una grúa destinada a retirar el camión Ford Cargo de las vías y comenzar la limpieza de los elementos que obstruyen el paso de los trenes.

Durante el desarrollo de los trabajos operativos, se registraron algunos incidentes en el perímetro del accidente. Un grupo de personas se presentó en el lugar con la intención de retirar las botellas que estaban en el suelo, lo que generó discusiones y algunos forcejeos con el personal de seguridad privada que custodiaba el vehículo de carga.

Debido al bloqueo en el paso a nivel Kirchner, el cronograma de la línea San Martín debió ser modificado provisionalmente. Los trenes operan con un diagrama acotado entre las estaciones de Retiro y Pilar, sin posibilidad de arribar a la estación Cabred. Desde Trenes Argentinos indicaron que los equipos técnicos trabajan para liberar las vías y restablecer la normalidad del servicio lo antes posible.