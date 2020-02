Notas relacionadas: Notas relacionadas: - Fabián Tablado sale en 11 días pero ordenan pericias para ver si es peligroso para su ex y sus hijas

La presentación de las firmas será a las 10 en la sede del Juzgado de Ejecución Penal 1 de San Isidro, ubicado en avenida Centenario 456, en dicho partido del norte del Gran Buenos Aires.El padre de Carolina recordó que una carta que le escribió a su ex mujer, Tablado "llegó a manifestar que se sentía dueño de la vida del otro y que matar genera una adrenalina que debe volver a vivir".Además, afirmó que "este tipo no puede quedar libre" y se preguntó: "Si en las pericias sale que es peligroso, ¿alguien va ordenar que siga detenido?".Aló se refirió a los estudios a los que fue sometido Tablado ayer por orden judicial para ver si es peligroso para su ex esposa y sus hijas mellizas de 11 años y, en ese caso, tomar medidas de resguardo para cuando el 28 de este mes salga de prisión tras cumplir su pena.El padre de la joven asesinada presentó a principios de febrero un escrito ante el juez de Ejecución Penal de San Isidro Alejandro David para que Tablado no sea liberado, argumentando que debía estar preso hasta 2024 y lo liberan ahora en 2022, pero como el cómputo de la pena fue verificado por la Justicia y es el correcto -se le redujo dos años por el la derogada Ley del 2x1 y por estudios cursados en prisión-, la petición no prosperó.Por ello, hace un mes Aló creó una petición en el sitio Change.org (https://www.change.org/p/que-el-asesino-femicida-de-mi-hija-fabián-tablado-siga-preso) titulada "Que el asesino femicida de mi hija Fabián Tablado siga preso!!", dirigida al juez David y al Departamento Judicial de ese distrito.Sobre esta iniciativa, Aló dijo que el objetivo es "crear consciencia en la sociedad, y sobre todo en los jueces".El hombre explicó que hoy habrá un acto en el cual estará acompañado de Matías Bagnato -el único sobreviviente de la denominada "Masacre de Flores"-, los padres de Wanda Taddei - quien murió tras ser quemada por su marido, el ex baterista de Callejeros Eduardo Vasquez-, y distintas en Gs.Aló entregará una caja con un escrito de él y un CD que contiene las más de 100.000 firmas recolectadas a través del sitio Change.org en contra de la liberación de Tablado.