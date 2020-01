Pedido de firmas para "NO" a la Libertad de Fabian Tablado por el Crimen de Carolina Alo

Texto de la petición

Que el asesino femicida de mi hija Fabián Tablado siga preso!!EDGARDO ALO ha iniciado esta petición dirigida a Juez Alejandro David y 1 otro/aEl 27 de mayo de 1996, Fabián Gerardo Tablado asesinó de 113 puñaladas a mi hija Carolina Aló y en 1998 fue condenado por homicidio simple, a pesar de la alevosía y ensañamiento que demostró. En 2013 fue declarado reincidente y condenado por amenazas a 26 años y 6 meses de cumplimiento efectivo.Debería estar preso hasta fines del 2022 pero el Juez Alejandro David decidió bajarle la pena y darle libertad condicional, por lo que saldría el 28 de febrero. No podemos permitir esto, si este hombre sale libre volverá a matar, quedó claro en las amenazas a nuestra familia y su nueva condena, que al ser efectiva no debería ser reducida.Tablado es un reincidente constante. Además del femicidio a mi hija, en la cárcel intentó matar a dos mujeres también y amenazó de muerte a nuestra familia y a su esposa.Les pido que me acompañen firmando y compartiendo esta petición para que el Juez revea su decisión y Tablado cumpla la condena efectiva de 26 años y seis meses como corresponde. Su liberación no sólo sería una injusticia terrible sino también un peligro para nuestra familia y cualquier mujer que se cruce en su camino!Mi hija tenía tan solo 17 años cuando Tablado la persiguió por varios ambientes de su casa y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería. En ese momento no existía la figura del femicidio así que fue condenado por homicidio simple a 24 años, lo cual fue una gran injusticia porque se desconocía la alevosía y el ensañamiento de las 113 puñaladas. En 1998, el Juez Dr. Fernando Barotto dictaminó que la condena debía ser reclusión más accesorias, o sea 35 años mínimo, pero prevaleció la condena de homicidio simple propuesta por el Juez Mancini, Presidente de la Sala. Un juicio plagado de corrupción e irregularidades.En 2013 volvió a ser condenado por maltrato y amenazas hacia la mujer con la que se casó estando preso y su pena pasó a ser de 26 años y seis meses a cumplir de forma efectiva por ser reincidente. Entonces no caben reducciones en la condena.Yo le prometí en la tumba a mi hija que iba a ser la sombra de este chacal. Hace casi 24 años que recorro los tribunales para que no salga más y no entiendo qué sucedió ahora para que a este psicópata asesino lo liberen antes. Carolina no conocía la vida cuando esté Chacal de TABLADO le hizo conocer la muerte.Es claro que Tablado es un hombre muy violento que va a matar si lo liberan. Carolina no saldrá más del cementerio. ¿Por qué su femicida merecería salir?Con la familia y amigos de Carolina no vamos a bajar los brazos, les pedimos que nos acompañen firmando y compartiendo esta petición para que el Juez entienda que no puede liberar a este femicida.Gracias por firmar y compartir.