Alumnos del Centro Universitario Tigre recibieron certificados de Lenguas y Culturas Originarias

En el Centro Universitario Tigre, estudiantes recibieron sus certificados por completar cursos de Mapuche, Qom y Moqoit, en una actividad que promovió la integración comunitaria y la difusión de las lenguas y culturas originarias durante el ciclo lectivo 2025.

Estudiantes del Centro Universitario Tigre (CUT) recibieron sus certificados por finalizar los cursos de Lenguas y Culturas Originarias, en el marco del cierre del ciclo lectivo 2025. Los talleres incluyeron formación en Mapuche, Qom y Moqoit, con clases virtuales y presenciales en el CUT.

La ceremonia contó con la participación de autoridades del Municipio de Tigre y representantes de Pueblos Originarios, quienes destacaron la importancia de estos cursos para promover la integración y fortalecer la identidad cultural de la comunidad local.

Durante el ciclo lectivo, los alumnos no solo aprendieron las lenguas, sino que también se interiorizaron en las tradiciones y culturas de cada pueblo originario. Los talleres fomentaron el conocimiento de Mapuzungum, Quechua y Guaraní, ampliando la perspectiva sobre la diversidad cultural en la región.

La iniciativa se realiza a través de la Dirección General de Derechos Humanos, en articulación con la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, consolidando un espacio de aprendizaje y valorización de las culturas originarias.

“Estos talleres permiten que los estudiantes no solo aprendan la lengua, sino que también comprendan y valoren la cultura de cada comunidad”, destacaron los organizadores.

Los certificados entregados representan la culminación de un año de trabajo, esfuerzo y compromiso de los alumnos, reafirmando la apuesta del CUT por la educación inclusiva y la difusión de las lenguas y culturas originarias en Tigre.