Quinta de Olivos: Tras el hallazgo de una carta avanza la investigación por la muerte del joven militar

La Justicia federal y la Policía Federal investigan la muerte de R.A.G., un joven efectivo del Ejército, dentro de la Quinta de Olivos. La aparición de una carta escrita por el militar aporta nuevas pistas sobre las circunstancias del deceso.

La investigación por la muerte de un joven efectivo del Ejército Argentino dentro de la Quinta de Olivos, residencia del presidente Javier Milei, registra avances luego de que se encontrara una carta escrita por el joven militar, que podría aportar información clave sobre las circunstancias de su deceso.

La víctima fue identificada como R.A.G., de 21 años, oriundo de Misiones, destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y con funciones de seguridad en la residencia presidencial.

Tras el hallazgo del cuerpo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó la intervención de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina y se presentó en la Quinta junto a personal de Casa Militar, responsable de la custodia interna del predio.

Fuentes oficiales confirmaron que R.A.G. fue hallado dentro de uno de los puestos internos, junto al arma utilizada, un FAL, y que se activaron los protocolos correspondientes. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

La carta hallada fue dirigida a familiares y camaradas y menciona deudas pendientes del joven con bancos y entidades financieras, por un monto aproximado de 2 millones de pesos. Este hallazgo es central para las pericias que buscan esclarecer el caso.

El hecho ocurre mientras el presidente Javier Milei mantenía su agenda, incluyendo una reunión con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada.

Cabe recordar que en junio de este año, la Quinta de Olivos fue movilizada por una amenaza de bomba que también fue investigada por la jueza Arroyo Salgado, aunque finalmente se descartó la presencia de explosivos.