Vicente López recuperó más de 20 millones de kilos de materiales reciclables gracias al programa Día Verde

El Municipio de Vicente López, a través del programa Día Verde y el Punto Ambiental Móvil, logró recuperar más de 20 millones de kilos de materiales reciclables, impulsando la separación de residuos, la economía circular y la concientización ambiental de los vecinos.

El Municipio de Vicente López alcanzó un hito ambiental: logró recuperar más de 20 millones de kilos de materiales reciclables a través del programa Día Verde y sus distintas iniciativas de reciclaje, un avance que refleja también el compromiso de los vecinos por vivir en una ciudad más verde.

La intendenta Soledad Martínez destacó: “Desde que arrancamos el programa Día Verde, llegamos a los veinte millones de kilos recolectados de reciclables, gracias al compromiso de cada vecino en todos los barrios de Vicente López. Este programa sigue funcionando, seguimos sumando vecinos, necesitamos que nos ayudes a concientizar, a generar conciencia de que podemos separar residuos, que lo hacemos muy bien”.

Desde 2016, el municipio implementa acciones orientadas a concientizar sobre el cuidado ambiental y la separación responsable de residuos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y promover la economía circular.

Uno de los ejes centrales de esta política es Día Verde, el sistema de recolección diferenciada puerta a puerta que recorre todos los barrios del partido. Cada zona cuenta con un día exclusivo para sacar los residuos reciclables, que deben identificarse con un sticker o cartel con la leyenda “Día Verde”. Desde su lanzamiento, el programa permitió recuperar más de 20.000 toneladas de materiales reciclables, disminuir la cantidad de residuos enviados al CEAMSE y generar un ahorro significativo para el municipio.

Como complemento, el Punto Ambiental Móvil ofrece a los vecinos la posibilidad de acercar sus materiales reciclables a un único punto. Este camión 100% eléctrico recorre los barrios según un cronograma y recibe papel, cartón, vidrio, pilas, cápsulas de café y botellas plásticas.

Vicente López es una de las pocas ciudades de Latinoamérica con un Plan de Acción Climática en marcha desde hace años, orientado a mitigar los efectos de la crisis ambiental y a garantizar que cada acción municipal tenga un impacto verde real.