Trenes Argentinos impulsa obras clave en la línea Belgrano Norte

Las licitaciones impulsadas por Trenes Argentinos Infraestructura incluyen mejoras en el sistema de señalamiento y la renovación de aparatos de vía en estaciones de la zona norte.

Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) avanza con dos procesos licitatorios destinados a ejecutar obras en la línea Belgrano Norte, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional y reducir las demoras en el servicio ferroviario. Las intervenciones impactarán en distintas estaciones de la zona norte.

La primera licitación contempla la rehabilitación del sistema de señalamiento automático entre las estaciones Boulogne y Montes, con el fin de habilitar el sistema de frenado automático ATS. Desde la empresa estatal señalaron que el sector presenta “graves falencias que generan demoras en la frecuencia y problemas de seguridad”.

Los trabajos incluyen la adecuación de señales, la conexión de cableado con pasos a nivel, la reubicación del sistema ATS, la modificación de circuitos de vía, la instalación de protecciones antivandálicas y tareas de zanjeo y tendido de cableado.

Este proyecto complementa las obras de señalamiento que se ejecutan actualmente entre Ciudad Universitaria y Grand Bourg.

La obra fue adjudicada a la empresa Herso S.A. y tiene un plazo de ejecución de 24 meses.

La segunda licitación corresponde a la compra de 18 aparatos de vía (ADV) y repuestos, que serán utilizados en las estaciones Los Polvorines, Aristóbulo del Valle, Munro, Villa Rosa y Del Viso.

Ambos proyectos serán financiados por el Estado nacional, pese a que la línea es operada por la concesionaria privada Ferrovías, cuyo contrato venció en 2018 y fue prorrogado en reiteradas ocasiones.

Entre 2017 y 2024, el Estado financió obras como la reconstrucción de estaciones, la creación de nuevas paradas y la ampliación de la terminal de Retiro.