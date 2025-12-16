Más de 800 Pases Libres Multimodales se entregaron en Tigre a vecinos con discapacidad

En General Pacheco, la Defensoría del Pueblo de Tigre y el Ministerio de Transporte bonaerense organizaron un operativo que permitió entregar más de 800 Pases Libres Multimodales a vecinos y vecinas, fortaleciendo la inclusión y accesibilidad en la provincia.

La Defensoría del Pueblo de Tigre y el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires entregaron más de 800 Pases Libres Multimodales a vecinos y vecinas durante un operativo realizado en el Club Pacheco Sur, en General Pacheco. La jornada se destacó por su rapidez y organización.

Se trata de la segunda entrega de este tipo en el distrito, consolidando la política de inclusión y accesibilidad impulsada por las autoridades provinciales.

El Pase Libre Multimodal garantiza a personas con discapacidad el acceso gratuito al transporte público, fomentando la autonomía, la igualdad de oportunidades y el derecho a la movilidad en toda la provincia.

Más de 2.000 vecinos se acercaron al club para realizar el trámite y retirar sus credenciales. La jornada se caracterizó por la coordinación entre los equipos provinciales y municipales, permitiendo responder a una demanda histórica en tiempo récord.

“La Defensoría del Pueblo tiene como misión estar cerca de los vecinos y mucho más en estos momentos. Estas jornadas me llenan de orgullo: una Defensoría activa, presente y trabajando con la Provincia de Buenos Aires para que los vecinos puedan acceder a esta herramienta tan importante”, afirmó Lucarelli.

Los beneficiarios valoraron la claridad del procedimiento y la eficiencia del operativo, con un tiempo promedio de entrega que no superó los 20 minutos.

El encuentro contó con la participación de la senadora provincial Marlene Galmarini, el presidente del Club Pacheco Sur, Adrián Gastaldi, y concejales como Sebastián Rovira, Mercedes García y Mariela Lomes, quienes destacaron el impacto directo de estas políticas públicas en la calidad de vida de los vecinos.

Desde la organización remarcaron que esta entrega se enmarca en una política integral de inclusión y accesibilidad, y que la experiencia en Tigre se posiciona entre las más importantes de la Provincia de Buenos Aires, tanto por la cantidad de pases entregados como por la participación ciudadana.