La Nena de 2 años atropellada por un patrullero en Pilar evoluciona favorablemente

Bianca R., la nena de 2 años atropellada por un patrullero en Pilar, evoluciona favorablemente
La pequeña Bianca R., de 2 años, que fue embestida por un móvil policial en Manuel Alberti, muestra una evolución favorable tras ser intervenida quirúrgicamente por un hundimiento de cráneo y permanecer en terapia intensiva en el Hospital Federico Falcón de Del Viso.

La pequeña Bianca R., de 2 años, que se encuentra internada tras ser atropellada por un patrullero en la localidad de Manuel Alberti, muestra una evolución favorable, según indicó un familiar.


Gustavo, uno de los tíos de la menor explicó: “Está un poquito mejor, sigue en terapia intensiva, gracias a Dios está evolucionando bien”. Además, precisó que el personal de salud ya le retiró el respirador.


La víctima fue embestida por un móvil policial, sufriendo graves heridas que requirieron su derivación de emergencia al Hospital Federico Falcón de Del Viso. Bianca recibió una intervención quirúrgica debido a un hundimiento de cráneo ocasionado por el accidente vial ocurrido en la intersección de calles Anasagasti y Salta.


Testigos del hecho denunciaron que la mujer policía al mando del patrullero estaba distraída y usando el celular mientras circulaba.

