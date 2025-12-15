Una niña de 2 años fue atropellada por un patrullero en Pilar y permanece en estado crítico

La menor de 2 años fue embestida por un móvil policial en Manuel Alberti, sufrió un traumatismo de cráneo y permanece internada en estado crítico. La Justicia investiga el hecho.

Una niña de 2 años permanece internada en estado crítico en la sala de terapia intensiva del Hospital Federico Falcón de Del Viso, luego de haber sido atropellada por un patrullero del Comando de Patrullas de Pilar este domingo por la tarde.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, en el cruce de Salta y Anasagasti, en la localidad de Manuel Alberti. Según indicaron fuentes del caso, el móvil policial circulaba por la zona cuando los efectivos observaron a una niña sentada en el cordón de la vereda.

“Iban andando y vieron a una nena que estaba sentada en el cordón de la vereda, por eso se corrieron para no pasarle tan cerca”, explicaron las fuentes.

“En ese momento, sintieron un ruido y ahí se dieron cuenta de que habían embestido a otra nena”, agregaron. La menor que estaba sentada en la vereda es la hermana de 5 años de la niña herida.

Las mismas fuentes señalaron que “aparentemente, se les escaparon de la casa, pero todo se investiga”. Una de las versiones indica que la niña salió corriendo detrás de su gato mientras sus padres dormían la siesta.

El estado de salud de la niña

Gustavo y Matías Ruiz, tíos de la menor, indicaron que la niña debió ser operada de urgencia por un hundimiento de cráneo.

“Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y la cara porque la arrastró por el asfalto”, detallaron los familiares.

En ese sentido, denunciaron que la mujer policía que conducía la camioneta venía distraída con el celular, y añadieron: “El acompañante se supone que también usaba el teléfono. Ocurrió frente al domicilio de mi sobrina”.

Uno de los tíos sostuvo que el accidente ocurrió en un contexto de “descuido”. El portal Pilar a Diario precisó que la madre de la niña dormía la siesta junto a sus hijos y se levantó al ver que uno de ellos perseguía al gato.

La niña habría llegado hasta la calle, donde fue embestida por el patrullero. Los propios policías la trasladaron de inmediato al Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde le diagnosticaron traumatismo de cráneo y resolvieron intervenirla quirúrgicamente.

Este lunes, la menor continuaba internada en terapia intensiva, a la espera de una resonancia magnética que permita evaluar la evolución de la lesión. La causa es investigada por el fiscal de Pilar, Andrés Quintana.

Pedido de cadena de oración

Mientras tanto, familiares y amigos difundieron en redes sociales un pedido de oración por la salud de la niña.

“Por favor, les pido, con una mano en mi corazón, que hagamos una cadena de oración por B. La chocó un patrullero. Dios mío, su mamá necesita de tod@s nosotros. Compartan porque esto se tiene que saber, no puede quedar impune. Mi vida tan pequeñita”, expresa uno de los mensajes que se viralizó.