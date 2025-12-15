UNDelta lanza nueva carrera de Enfermería Universitaria con inscripción gratuita

La Universidad Nacional del Delta lanzó una carrera gratuita de Enfermería Universitaria, presencial y con formación práctica desde el inicio, destinada a cubrir la demanda de profesionales de la salud en la región.

La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) abrió las inscripciones para la nueva carrera de Enfermería Universitaria, una propuesta gratuita, presencial y cercana, diseñada para responder a la creciente demanda del sistema de salud por profesionales capacitados con compromiso social.

La carrera tiene una duración de 5 cuatrimestres, se cursa de manera presencial y otorga el título de Enfermera/o Universitaria/o, con una formación que integra teoría y práctica desde el inicio, incluyendo experiencias en hospitales, centros de salud y espacios comunitarios del territorio.

Desde la UNDelta destacaron que la propuesta surge a pedido de la comunidad, en un contexto donde la escasez de personal de enfermería representa una problemática central del sistema sanitario. La carrera apunta a formar profesionales capaces de intervenir en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, tanto en ámbitos hospitalarios como comunitarios, con responsabilidad ética y social.

Requisitos de ingreso



Estudios secundarios completos.



Haber cursado el Curso de Preparación Universitaria (CPU).



Mayores de 25 años sin secundario completo podrán ingresar bajo el Art. 7 de la Ley de Educación Superior, acreditando conocimientos suficientes.



Datos clave de la carrera



Duración: 5 cuatrimestres

Modalidad: Presencial

Título: Enfermera/o Universitaria/o

Carga horaria total: 2.336 horas

Costo: Gratuita



Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente enlace:

https://undelta.edu.ar/enfermeria-universitaria/

Con esta nueva carrera, la UNDelta continúa ampliando su oferta académica, fortaleciendo el derecho a la educación superior y aportando soluciones concretas a los desafíos de la salud pública en la región.