UNDelta lanza nueva carrera de Enfermería Universitaria con inscripción gratuita

La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) abrió las inscripciones para la nueva carrera de Enfermería Universitaria, una propuesta gratuita, presencial y cercana, diseñada para responder a la creciente demanda del sistema de salud por profesionales capacitados con compromiso social.
La carrera tiene una duración de 5 cuatrimestres, se cursa de manera presencial y otorga el título de Enfermera/o Universitaria/o, con una formación que integra teoría y práctica desde el inicio, incluyendo experiencias en hospitales, centros de salud y espacios comunitarios del territorio.
Desde la UNDelta destacaron que la propuesta surge a pedido de la comunidad, en un contexto donde la escasez de personal de enfermería representa una problemática central del sistema sanitario. La carrera apunta a formar profesionales capaces de intervenir en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, tanto en ámbitos hospitalarios como comunitarios, con responsabilidad ética y social.
Requisitos de ingreso
- Estudios secundarios completos.
- Haber cursado el Curso de Preparación Universitaria (CPU).
- Mayores de 25 años sin secundario completo podrán ingresar bajo el Art. 7 de la Ley de Educación Superior, acreditando conocimientos suficientes.
Datos clave de la carrera
- Duración: 5 cuatrimestres
- Modalidad: Presencial
- Título: Enfermera/o Universitaria/o
- Carga horaria total: 2.336 horas
- Costo: Gratuita
Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente enlace:
https://undelta.edu.ar/enfermeria-universitaria/
Con esta nueva carrera, la UNDelta continúa ampliando su oferta académica, fortaleciendo el derecho a la educación superior y aportando soluciones concretas a los desafíos de la salud pública en la región.