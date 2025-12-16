Ramón Lanús supervisó el avance de las obras de integración urbana en Boulogne

Las obras de urbanización integral en el Barrio Ferroviario avanzan a buen ritmo, con trabajos pluviales, pavimentación y mejoras urbanas que alcanzan a más de 600 familias de Boulogne.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, recorrió las obras de urbanización integral que se llevan adelante en Boulogne, en el Barrio Ferroviario, donde se busca mejorar la calidad de vida de más de 600 familias.

El Municipio reanudó los trabajos en junio de este año. Las obras, que habían sido licitadas por el Gobierno Nacional en 2023, registran un avance superior al 30% y se extenderán hasta mediados de 2026. Durante la recorrida, el jefe comunal expresó: “Esta es una obra fundamental para los vecinos, una obra que había sido paralizada a principios de 2023, de la que nos hicimos cargo y que vamos a finalizar para que todos en el barrio vivan mejor”.

En el Barrio Ferroviario de Boulogne viven alrededor de 600 familias y está conformado por los barrios Nueva Esperanza, Santa Rosa y Villa Ruedita, separados por la traza del Ferrocarril Belgrano Norte. Los trabajos incluyen la ejecución del tendido de la red pluvial, la pavimentación de calles, la construcción de veredas y la incorporación de equipamiento urbano.

Para la ejecución de la red pluvial se realiza previamente el replanteo de las calles, debido a la irregularidad de las manzanas, lo que requiere una correcta delimitación de los espacios. La conexión pluvial permitirá un mejor escurrimiento del agua de lluvia. Luego de estas tareas se avanzará con la red vial y peatonal.

Las obras comprenden más de 1.400 metros lineales en calles como Piedrabuena, Piedrabuena Bis, Loria, Gorriti, entre otras, lo que mejorará la circulación vehicular y la conectividad interna del barrio.

Además, se reubicaron conductos que habían sido colocados en 2023 durante la primera etapa de la obra, pero que no contaban con los niveles correctos. Se ejecutaron 208 metros de cañería pluvial sobre la calle Guayaquil y se incorporan caños de hormigón armado de 800 milímetros de diámetro en Piedrabuena Bis. En la calle Loria se trabaja en el replanteo de la traza para continuar luego con la ejecución de los pavimentos.

El proyecto también prevé obras de equipamiento y mobiliario urbano para generar espacios de encuentro, el tendido de alumbrado público y el completamiento de espacios verdes. Estas mejoras permitirán un mejor drenaje en días de lluvia, calles más seguras, mayor conectividad y una integración más sólida entre los barrios.

Las obras tienen como objetivo mejorar el entorno urbano y acompañar la integración de los barrios al resto de la ciudad, a través de infraestructura básica como redes de agua y cloacas, que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

En el mismo sentido, la ejecución de obras pluviales —tanto primarias como secundarias— contribuye a prevenir inundaciones, mientras que las tareas de pavimentación fortalecen la accesibilidad y la integración urbana dentro del municipio.

