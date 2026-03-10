Apertura de sesiones: Julio Zamora repasó la gestión municipal y anticipó obras clave para Tigre en 2026

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente repasó políticas sociales, educativas y de seguridad, detalló obras en marcha y anticipó nuevos proyectos para el distrito.

Durante la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, el intendente Julio Zamora realizó un extenso repaso de la gestión municipal, con un balance de programas sociales, obras públicas y políticas educativas, además de anunciar proyectos que el municipio prevé impulsar durante 2026.

En su discurso ante concejales, funcionarios y vecinos, el jefe comunal también planteó desafíos vinculados al crecimiento urbano, la situación económica y el desarrollo del distrito.

Desarrollo urbano y planificación

Uno de los ejes de la exposición estuvo vinculado a la planificación urbana y al debate sobre los límites de altura para las nuevas construcciones.

“Un código que fue generado a instancia del ex intendente Ricardo Ubieto y que tenía por misión dejar atrás los ámbitos rurales y comenzar a pensar la ciudad de una manera moderna, con crecimiento, comercio, industrias y la posibilidad de desarrollo”.

El intendente sostuvo que el crecimiento urbano permitió consolidar nuevas centralidades dentro del distrito.

“Fueron creciendo ciudades que hoy tienen casi su propia economía, su propia idiosincrasia. Hoy un vecino de Don Torcuato piensa en términos locales, muy diferente a lo que es el vecino de Tigre Centro o el vecino de Benavídez con respecto al vecino de El Talar”.

Obras de infraestructura y movilidad

Entre las obras mencionadas se destacó la ampliación del camino Bancalari-Benavídez, actualmente en ejecución entre la avenida Barbarita y la ruta 27.

Zamora también planteó la necesidad de recuperar el sistema ferroviario como herramienta para mejorar la movilidad.

“Es imposible que podamos tener una mejor movilidad en nuestro distrito si no cambiamos el paradigma de movilidad y por eso el tren se vuelve una herramienta importantísima”.

Políticas sociales

En el área social, el intendente señaló que el municipio sostiene actualmente una red de asistencia alimentaria que alcanza a más de 12.000 familias.

“Más de 200 comedores y merenderos son atendidos por la Secretaría de Educación y Promoción Social y se brinda asistencia alimentaria que va creciendo al calor de la crisis social”.

Educación

Zamora destacó la inversión en infraestructura educativa y la inauguración de un nuevo edificio para la Escuela Nº49.

“La educación pública está en el centro de la preocupación de la comunidad de Tigre”.

Según detalló, el municipio mantiene 42 frentes de obra en establecimientos educativos y realizó más de 100 núcleos sanitarios en escuelas durante el último año y medio.

Deporte

Entre las obras deportivas se destacó la inauguración de la pista municipal de atletismo homologada internacionalmente y el desarrollo de infraestructura en distintos polideportivos del distrito.

Actualmente más de 40.000 vecinos participan en actividades deportivas municipales.

Salud

Uno de los proyectos centrales es la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad, cuya obra continúa en ejecución.

“Esperemos este año poder mostrar a los vecinos que podemos abrir una etapa de ese hospital”.

También destacó el funcionamiento del Hospital de Hemodinamia, que permitió asistir a más de 170 pacientes.

Seguridad

El intendente anunció nuevas inversiones en seguridad con la incorporación de nuevos recursos para el sistema municipal:



nuevos móviles para el Centro de Operaciones Tigre



cámaras corporales para agentes



ampliación del sistema de monitoreo



patrullaje con drones



nuevos lectores de patentes



Contexto económico

Durante su discurso, Zamora también advirtió sobre el impacto de la situación económica en el sector productivo.

“Tenemos fábricas que han decidido cerrar sus puertas y eso va a impactar en la economía de nuestra comunidad”.

En ese marco remarcó la necesidad de acompañar a las pequeñas y medianas empresas.

“Tenemos que estar al lado de las pymes porque sin duda alguna son el motor del empleo en nuestra comunidad”.

Proyectos para 2026

Entre las obras previstas para el próximo año, el intendente mencionó: