Julio Zamora respondió críticas de la oposición en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Tigre

En el inicio del período legislativo del HCD, el intendente defendió su gestión, cuestionó lo que definió como “doble vara” en la política y respondió a señalamientos sobre familiares en el municipio y reclamos de transparencia.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, abrió el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante con un discurso que tuvo un fuerte contenido político en su tramo inicial, donde respondió cuestionamientos de sectores opositores y reclamó elevar el nivel del debate público.

Ante concejales, funcionarios y vecinos presentes en el recinto, el jefe comunal advirtió sobre el impacto que generan las acusaciones políticas cuando, según planteó, se difunden sin sustento.

“Muchas veces lo que vemos son cuestiones totalmente injuriantes que tienen que ver con lo que somos como políticos y que causan dolor en lo familiar, en lo personal y en la trayectoria política de uno”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó que las discusiones políticas se trasladen al ámbito de las redes sociales.

“Lo que queremos es plantear un cara a cara fecundo, un cara a cara que tenga que ver con plantear cuestiones vinculadas a la realidad y no que en el fulgor de las redes sociales se diga cualquier cosa, se acepten mentiras o medias verdades, que son mucho peores que las mentiras”, sostuvo.

Defensa por familiares en el gobierno

Uno de los pasajes más contundentes del discurso estuvo vinculado a las críticas por la presencia de familiares dentro de la estructura del gobierno municipal. Sobre ese punto, Zamora respondió de manera directa.

“Es cierto, sí, yo tengo parientes que forman parte de este gobierno de un total de cerca de 300 funcionarios. Y lo digo con mucho orgullo”, expresó.

El intendente sostuvo que el criterio para evaluar a los funcionarios debe ser su desempeño y no los vínculos familiares.

“La vara de la medida de un funcionario tiene que ser el mérito y no la consanguinidad”, afirmó.

En ese marco, también recordó que en gestiones anteriores hubo familiares ocupando cargos públicos sin que ese tema generara cuestionamientos.

“Si queremos mirar para atrás, miremos la señora, la suegra, la suegrastra, el cuñado, el hermano del cuñado… todo un conjunto de familiares que nunca fueron cuestionados”, señaló.

Según planteó, la diferencia radica en que ahora esas situaciones son utilizadas como argumento de crítica política.

“Preguntémonos por qué solamente Tigre es el destino de las críticas con respecto a los parientes. ¿Por qué no miramos a otros?”, expresó.

Incluso utilizó una frase particularmente dura para cuestionar lo que definió como una doble vara en el debate público. “Muchas veces hablamos de moral con la bragueta abierta”, lanzó.

Cuestionamientos por transparencia

Durante ese mismo tramo del discurso, el intendente también respondió a críticas vinculadas a la transparencia y apuntó a otros ámbitos institucionales.

“Se pide transparencia acá, pero en las instituciones donde yo estoy representado no hay transparencia”, afirmó.

En ese sentido mencionó el funcionamiento de una universidad pública y sostuvo que desde el municipio no cuentan con información sobre su estructura.

“Tenemos una universidad pública donde no sabemos cómo es su gestión, no sabemos qué sueldos ganan esos funcionarios políticos ni quiénes son los empleados”, planteó.

También hizo referencia al funcionamiento de la política provincial.

“Cuando hablamos de integridad también miremos cuántos asesores tiene la Cámara Legislativa de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué autocrítica se hizo sobre lo que pasó allí?”, sostuvo.

“No embarrar la política”

Hacia el final de ese tramo político de su intervención, Zamora pidió elevar el nivel del debate público y evitar que las disputas partidarias terminen afectando a la dirigencia en su conjunto.

“Si nosotros salimos a plantear estas cosas de esta manera, lo que estamos haciendo es denigrar los valores democráticos y tirar la honra de cada uno de nosotros a la basura”, afirmó.

Y concluyó con un llamado a discutir las diferencias con respeto institucional.

“Creo que debemos desde Tigre mostrar que hay otra forma de ver la política y que hay otra forma de gobernarla”, expresó.