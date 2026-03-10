Juan Andreotti inauguró 7 escuelas renovadas en San Fernando tras una inversión municipal de $3.000 millones

El intendente de San Fernando encabezó la inauguración de siete establecimientos educativos que fueron renovados integralmente durante el verano mediante el Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, encabezó la inauguración y el inicio de clases en siete escuelas públicas del distrito que fueron renovadas integralmente durante el verano con fondos municipales. Las obras demandaron una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.

Las instituciones alcanzadas por los trabajos fueron la Primaria N°8, Secundaria N°21 y CENS N°452; la Escuela Especial N°503; y la Primaria N°3, Secundaria N°14 y EPA N°708, que presentaban necesidades edilicias y fueron intervenidas a través del Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales.

Renovación de escuelas en San Fernando

Según informaron desde el Municipio, durante el receso de verano se realizaron obras estructurales y ampliaciones en los establecimientos, en coordinación con directivos y la comunidad educativa.

Los trabajos incluyeron refacción de aulas, renovación de baños, instalaciones eléctricas, aberturas y carpinterías, reparación de techos, mejoras en patios y pintura general, entre otras intervenciones.

Andreotti: “Es el esfuerzo de toda la comunidad”

Durante los actos inaugurales, el jefe comunal destacó la participación de los vecinos en el financiamiento de las obras.

"Fue una semana de muchísima alegría. Entre toda la comunidad de San Fernando venimos renovando siete escuelas y se lo agradecemos a los vecinos", expresó Andreotti.

El intendente agregó: "Es el esfuerzo de todos nosotros organizado a través del Municipio, a través del Estado".

También convocó a la comunidad educativa a cuidar los espacios renovados: "La única manera de querer algo es conocerlo, y eso nos permite cuidarlo. A todos los chicos les pido que cuiden sus escuelas, que nadie de afuera lo hará mejor que ellos".

Llamado a cuidar los espacios públicos

En su discurso, el intendente extendió el mensaje a otros ámbitos de la ciudad.

"Así como a los vecinos de San Fernando les pido que cuidemos cada calle, cada luminaria, el Hospital que es nuestro. Nadie de afuera lo va a hacer mejor que nosotros. Y cuidemos Argentina, porque nadie de afuera va a venir a salvarnos", señaló.

Andreotti concluyó: "Cada cosa que hicimos en San Fernando fue para toda la comunidad, sin mirar para otro lado. La única manera de construir una sociedad más justa es con empatía y amor".

La visión del Municipio

La concejal Eva Andreotti valoró la continuidad del plan de obras en infraestructura educativa.

"Estamos muy felices y muy orgullosos de que la comunidad sanfernandina continúe haciendo obras de calidad para los más chicos del distrito", sostuvo.

La edil agregó que alumnos y docentes ya cuentan con mejores condiciones para estudiar y enseñar.

"Que estos pasillos estén llenos de risas y alegría. Cada vez falta menos para tener todas las escuelas de San Fernando de tal manera que nos llenen de orgullo; pronto estaremos armando el plan de renovaciones del año próximo", completó.

Qué dijeron las autoridades escolares

Directivos de las instituciones también destacaron el impacto de las obras en la comunidad educativa.

El director de la Primaria N°8, Pablo Masera, expresó: "Quiero agradecer profundamente al Municipio de San Fernando, al Intendente Juan Andreotti y a su equipo porque han puesto el corazón. La escuela quedó hermosa, hoy es otro lugar para darle lo mejor a los estudiantes".

Por su parte, la directora de la Secundaria N°21, Marisa Yapoudjián, señaló: "Estamos felices por la obra realizada por el Municipio; para nosotros era muy importante tener una entrada individual para que los chicos se sientan identificados. Las aulas quedaron hermosas".

En la Escuela Especial N°503, la directora Silvana Fossati afirmó: "Quiero agradecer este enorme esfuerzo que garantiza los derechos de nuestros estudiantes. Es una escuela maravillosa que se ha ampliado y refaccionado en función de las necesidades de nuestros alumnos".

También se expresó el director de la Secundaria N°14, Facundo Espinillo, quien destacó que "la gestión del Intendente Andreotti colabora con la escuela pública apostando por el futuro de los jóvenes".

Finalmente, la directora de la EPA N°708, Patricia Portillo, manifestó: "No tengo palabras para explicar esta renovación, esta inclusión que nos brinda la gestión del Intendente Andreotti. Estamos muy agradecidos e inmensamente felices por poder disfrutar las nuevas instalaciones".