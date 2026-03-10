Concejales de Tigre anticiparon la agenda del HCD en la previa de la apertura de sesiones

En la antesala del inicio del período legislativo 2026 del Concejo Deliberante de Tigre, ediles de distintos espacios analizaron los temas que marcarán la agenda del año, entre ellos el debate urbanístico, la búsqueda de consensos políticos y la situación interna del PJ local.

En la previa de la apertura de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, concejales de distintos espacios políticos analizaron los principales temas que podrían marcar la agenda legislativa del año, en la antesala del discurso que brindará el intendente Julio Zamora para dar inicio formal al nuevo período de trabajo del cuerpo.

Las definiciones surgieron durante entrevistas realizadas en el programa radial Conexión Local, que conducen Martín Szmukler y Guillermo Rodríguez por FM Open 99.3.

El presidente del Concejo Deliberante, Miguel Escalante, expresó su expectativa de que el nuevo período legislativo se desarrolle en un clima de diálogo entre los distintos bloques políticos. “Esperamos con expectativa, como todos los años, el mensaje del intendente Julio Zamora y escuchar las mejoras que se vienen para los vecinos de Tigre”, señaló.

El titular del cuerpo remarcó además la importancia de sostener un ámbito institucional que permita avanzar en proyectos y debates durante el año. “Pretendemos que este año dejemos las diferencias personales de lado y pensemos verdaderamente en lo mejor para la comunidad”, afirmó.

Uno de los temas que aparece como eje de la agenda legislativa es la discusión urbanística vinculada a la regulación de alturas en el distrito y la situación de las obras que actualmente se encuentran frenadas por una medida cautelar judicial.

El concejal Federico Stachowiak, del Frente de Todos, explicó que la Comisión de Urbanismo viene trabajando sobre el tema desde comienzos del año. “Tenemos una medida cautelar que pesa sobre toda la obra en Tigre y eso genera inquietud de desarrolladores, inmobiliarias, cámaras y también de vecinos. Todos los días recibimos consultas sobre cuándo se va a resolver esta situación”, indicó.

Según señaló el edil, el objetivo del Concejo es avanzar en una ordenanza que permita resolver el conflicto antes del vencimiento de la medida judicial. “La medida cautelar finalizaría el 14 de abril. La idea es que antes de esa fecha podamos tener una ordenanza consensuada que permita resolver la situación”, explicó.

Desde La Libertad Avanza, el concejal Juan José Cervetto también consideró que el conflicto urbanístico será uno de los principales desafíos del nuevo período legislativo. “Hay que terminar de cerrar el tema de las torres y las alturas en Tigre. Hay mucha gente afectada: emprendedores, comerciantes y trabajadores de la construcción”, expresó.

El edil advirtió además sobre el impacto económico que la situación genera en distintos sectores vinculados a la actividad. “Hay miles de trabajadores que quedaron sin trabajo y eso también impacta en ferreterías, corralones y distintos comercios del distrito”, afirmó.

Por su parte, la concejal Sofía Bravo, de La Libertad Avanza Tigre, manifestó su expectativa de que el año legislativo tenga un mayor foco en las demandas concretas de los vecinos. “Al no ser un año electoral esperamos que el debate esté del lado de los intereses de los vecinos y no de la demagogia política”, sostuvo.

Entre los temas que mencionó en la agenda del distrito se encuentran el tránsito, el desarrollo urbano y proyectos vinculados a la transparencia fiscal y la reducción de tasas municipales.

Durante la entrevista, el concejal de Fuerza Patria, Luis Samyn Ducó, consideró que la nueva conformación del Concejo podría generar un escenario de mayor debate político durante el año legislativo. “Creo que va a ser un año muy productivo. Va a haber mucho debate y eso es bueno para el Concejo y para los vecinos”, afirmó.

El edil también se refirió a la discusión urbanística que actualmente se analiza en el distrito y sostuvo que debería abordarse de manera más amplia. “No debería tratarse solo como un tema de alturas. Hay que discutir un código urbanístico más integral”, planteó.

Además, Samyn Ducó mencionó la situación de la interna del Partido Justicialista de Tigre, que actualmente se encuentra en instancia judicial luego de la impugnación de una de las listas que competían por la conducción partidaria.

“Ahora la Cámara Nacional Electoral tiene que resolver. El fiscal emitió un dictamen, pero la decisión final la va a tomar la Cámara”, explicó.

La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Tigre se realizará este martes a las 18 horas, cuando el intendente Julio Zamora brinde su discurso anual ante los concejales y autoridades del distrito para dar inicio al período legislativo 2026.

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