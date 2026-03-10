Todo lo que tenés que saber si vas al Lollapalooza o circulás por San Isidro este fin de semana

El Municipio desplegará controles de tránsito, seguridad y limpieza durante el festival que se realizará del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo. Habrá cortes de calles, desvíos y refuerzo del transporte público.

Uno de los festivales musicales más importantes del mundo vuelve a la Argentina y tendrá nuevamente como sede al Hipódromo de San Isidro. Ante la llegada de miles de personas, el Municipio de San Isidro implementará un amplio operativo de tránsito, seguridad y servicios para ordenar la circulación y garantizar el normal desarrollo del evento.

El Lollapalooza Argentina se realizará del 13 al 15 de marzo. El viernes el festival se desarrollará desde las 13:00 hasta las 00:30, mientras que el sábado y domingo comenzará a las 11:30 y finalizará a la 1:00 de la madrugada.

Para el operativo se dispondrá de policías adicionales, móviles y personal de la Patrulla Municipal en los alrededores del predio. Las tareas estarán coordinadas desde el Centro de Operaciones Municipal, que monitorea cámaras de seguridad, lectores de patentes y las comunicaciones para identificar personas y vehículos.

Controles de tránsito y ordenamiento vehicular

El municipio realizará un operativo de circulación con agentes de tránsito, grúas y móviles en las principales intersecciones para dar fluidez al tránsito y garantizar cruces peatonales seguros.

También se implementarán controles sobre estacionamiento indebido y doble fila, con el objetivo de evitar demoras en los accesos principales a la zona del Hipódromo.

Accesos al Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro



Av. Santa Fe 35



Av. Márquez 700 (esquina Tellier)



Av. Márquez 900 (esquina Aphalo)



Los accesos vehiculares a estacionamientos serán por:



Av. Márquez y Fleming



Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini



Cortes de calles y horarios durante el festival



Desde las 15:00: cierre de calles en el Barrio Ernesto de Las Carreras.



Desde las 16:00: Av. Unidad Nacional cerrará la mano hacia Panamericana.



Desde las 22:00: corte de Av. Fleming entre Unidad Nacional y Márquez.



Desde las 23:00: cierre del paso a nivel de Alem.



Estacionamiento y bicicletas

Durante el festival se habilitarán playas de estacionamiento en el Hospital Central de San Isidro y el edificio municipal.

Refuerzo del transporte público

Se reforzará el servicio del tren del ramal Mitre entre las 23:00 y las 3:30.

Limpieza y servicios

El municipio desplegará cuadrillas de Espacio Público y contenedores adicionales de residuos.

Teléfonos útiles

Centro de Operaciones Municipal: 4512-3333

Obstrucción de garaje: 4512-3163 o 147