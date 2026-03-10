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San Isidro

Todo lo que tenés que saber si vas al Lollapalooza o circulás por San Isidro este fin de semana

Operativo por el Lollapalooza en San Isidro
El Municipio desplegará controles de tránsito, seguridad y limpieza durante el festival que se realizará del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo. Habrá cortes de calles, desvíos y refuerzo del transporte público.

Uno de los festivales musicales más importantes del mundo vuelve a la Argentina y tendrá nuevamente como sede al Hipódromo de San Isidro. Ante la llegada de miles de personas, el Municipio de San Isidro implementará un amplio operativo de tránsito, seguridad y servicios para ordenar la circulación y garantizar el normal desarrollo del evento.


El Lollapalooza Argentina se realizará del 13 al 15 de marzo. El viernes el festival se desarrollará desde las 13:00 hasta las 00:30, mientras que el sábado y domingo comenzará a las 11:30 y finalizará a la 1:00 de la madrugada.



Para el operativo se dispondrá de policías adicionales, móviles y personal de la Patrulla Municipal en los alrededores del predio. Las tareas estarán coordinadas desde el Centro de Operaciones Municipal, que monitorea cámaras de seguridad, lectores de patentes y las comunicaciones para identificar personas y vehículos.


Controles de tránsito y ordenamiento vehicular


El municipio realizará un operativo de circulación con agentes de tránsito, grúas y móviles en las principales intersecciones para dar fluidez al tránsito y garantizar cruces peatonales seguros.


También se implementarán controles sobre estacionamiento indebido y doble fila, con el objetivo de evitar demoras en los accesos principales a la zona del Hipódromo.


Accesos al Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro



  • Av. Santa Fe 35

  • Av. Márquez 700 (esquina Tellier)

  • Av. Márquez 900 (esquina Aphalo)


Los accesos vehiculares a estacionamientos serán por:



  • Av. Márquez y Fleming

  • Av. de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini


Cortes de calles y horarios durante el festival



  • Desde las 15:00: cierre de calles en el Barrio Ernesto de Las Carreras.

  • Desde las 16:00: Av. Unidad Nacional cerrará la mano hacia Panamericana.

  • Desde las 22:00: corte de Av. Fleming entre Unidad Nacional y Márquez.

  • Desde las 23:00: cierre del paso a nivel de Alem.


Estacionamiento y bicicletas


Durante el festival se habilitarán playas de estacionamiento en el Hospital Central de San Isidro y el edificio municipal.


Refuerzo del transporte público


Se reforzará el servicio del tren del ramal Mitre entre las 23:00 y las 3:30.


Limpieza y servicios


El municipio desplegará cuadrillas de Espacio Público y contenedores adicionales de residuos.


Teléfonos útiles


Centro de Operaciones Municipal: 4512-3333


Obstrucción de garaje: 4512-3163 o 147

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