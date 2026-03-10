La Cámara Nacional Electoral ratificó la proclamación de Luis Samyn Ducó al frente del PJ de Tigre

La Cámara Nacional Electoral ratificó el rechazo de la lista encabezada por Mario Zamora y confirmó la proclamación de Luis Samyn Ducó como presidente del Partido Justicialista de Tigre, tras un fallo que avaló la decisión de la Junta Electoral bonaerense.

La Cámara Nacional Electoral confirmó el rechazo de la lista encabezada por Mario Zamora y dejó firme la proclamación de Luis Samyn Ducó como presidente del Partido Justicialista de Tigre, consolidando la conducción del espacio Unidad – Lealtad Peronista en el distrito.

El fallo, firmado por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, ratificó la resolución adoptada previamente por la Junta Electoral del PJ bonaerense, que había rechazado la oficialización de la nómina presentada por el sector de Zamora.

La resolución judicial también tomó en cuenta el dictamen del fiscal electoral Ramiro González, quien sostuvo que “no aparece en las constancias obrantes en autos elementos que permitan apartarse de la decisión adoptada por la Junta Electoral”.

En ese sentido, el fiscal recordó que la lista presentada por el espacio de Zamora “no cumplía con los requisitos para poder ser oficializada al momento del cierre del plazo”, lo que fundamentó el rechazo de la candidatura.

En el fallo, la Cámara Nacional Electoral remarcó además que “la carta orgánica es la ley fundamental del partido a la que deben someterse las autoridades y afiliados”, subrayando que los procesos electorales internos deben ajustarse estrictamente a las normas y plazos establecidos.

Los jueces explicaron que el sistema electoral partidario está organizado sobre la base de un cronograma que contempla distintas etapas sucesivas.

Al respecto, el tribunal recordó que “el legislador creó un sistema estructurado sobre la base de un cronograma electoral que consta de sucesivas etapas, que se desarrollan en plazos breves y perentorios, y que rige el principio de preclusión electoral, por el cual no es posible reabrir etapas ya vencidas del proceso”.

Y añadieron: “En virtud de tal principio, no es posible la reapertura de etapas y momentos procesales ya extinguidos y se considera válido todo acto que no fue impugnado en tiempo oportuno”.

Con esta resolución, la Justicia Electoral dejó firme el rechazo de la lista presentada por el sector de Mario Zamora y ratificó la proclamación de Luis Samyn Ducó al frente del PJ de Tigre, consolidando la conducción partidaria de la lista Unidad – Lealtad Peronista en el distrito.