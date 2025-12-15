YouTube anunció cambios clave para creadores: qué funciones llegan y cómo usarlas

La plataforma anunció nuevas funciones en YouTube Studio orientadas a la protección de la imagen, la optimización de videos y una mayor interacción con la comunidad de creadores.

YouTube presentó una serie de nuevas funciones orientadas a creadores de contenido, con foco en la protección de la imagen personal, la optimización del rendimiento de los videos y una mejor gestión de la comunidad desde YouTube Studio.

Detección de similitud para proteger la imagen

Entre las principales novedades se encuentra la función de detección de similitud, diseñada para ayudar a los creadores a detectar, gestionar y solicitar la retirada de videos creados con su apariencia facial, en un contexto de crecimiento del contenido generado con inteligencia artificial.

Esta herramienta puede encontrarse en YouTube Studio, dentro de la pestaña Detección de contenido, en una subpestaña denominada “Semejanza”. Antes de que la plataforma comience a buscar videos en los que aparezca un creador, es necesario completar un proceso de configuración único.

En los canales con varios creadores, cada integrante podrá configurar la detección de similitud de forma individual. YouTube informó que esta función se lanzará para todos los creadores del Programa de Socios (YPP) en enero de 2026.

Pruebas A/B para títulos y miniaturas

Otra de las novedades destacadas es la disponibilidad general de las pruebas A/B, que permiten a los creadores probar hasta tres títulos o miniaturas distintas para determinar cuál obtiene mejores resultados entre la audiencia.

La función está disponible en YouTube Studio para computadoras y puede utilizarse tanto al subir un video nuevo como en contenidos ya publicados. Desde la página de detalles del video, los creadores pueden seleccionar el ícono ubicado debajo del título o de las miniaturas y elegir el tipo de prueba a ejecutar.

Las pruebas A/B están disponibles solo para videos largos y comienzan automáticamente al publicarse el contenido. YouTube mostrará las opciones de manera equitativa y seleccionará la ganadora en función de cuál genere mayor tiempo de visualización. Si existe una diferencia estadísticamente significativa, se mostrará una etiqueta que indica el resultado ganador.

“Pregunta a Studio”, la nueva IA conversacional

YouTube también anunció la disponibilidad de “Pregunta a Studio”, una herramienta de inteligencia artificial conversacional integrada en YouTube Studio, pensada para ayudar a los creadores a analizar estadísticas, comprender métricas y encontrar inspiración para nuevos contenidos.

Por el momento, esta función está disponible para creadores en Estados Unidos, con planes de ampliación progresiva a otros países. Se accede desde YouTube Studio, a través del ícono específico de esta herramienta.

Transmisiones en vivo exclusivas para miembros

Otra actualización relevante es la posibilidad de convertir transmisiones en vivo públicas en emisiones exclusivas para miembros del canal. Esta función ya se encuentra disponible para todos los creadores que cuenten con membresías activas.

Los usuarios que no sean miembros podrán adquirir una membresía para desbloquear el acceso, lo que busca facilitar la creación de beneficios exclusivos y el crecimiento de las comunidades.

Respuestas más inteligentes a comentarios

YouTube anunció además una versión mejorada de las sugerencias de respuestas a comentarios, impulsada por inteligencia artificial. Esta función propone respuestas alineadas con el estilo y tono del creador, facilitando la interacción con la audiencia.

Las sugerencias están disponibles en más de 100 idiomas, son completamente opcionales y pueden editarse antes de publicarse. La actualización se está implementando gradualmente en Studio Mobile, la aplicación principal de YouTube y la versión de escritorio.

Cambios en marcas de tiempo y contenido etiquetado

En relación con el contenido con productos etiquetados, YouTube modificó la forma en que se muestran las marcas de tiempo, para que resulten menos intrusivas en dispositivos móviles.

Ahora, los videos contarán con una estantería desplegable debajo del reproductor, que mostrará el producto más reciente hasta la siguiente marca de tiempo, con el objetivo de ofrecer una experiencia de visualización más fluida.

Actualizaciones en Comunidades

Por último, la plataforma anunció mejoras en la función Comunidades, que ahora está disponible también en computadoras. Los creadores y moderadores pueden publicar, interactuar, moderar y fijar publicaciones directamente desde la versión de escritorio.

Además, se incorporó la posibilidad de dar corazones a publicaciones de usuarios, compartir enlaces directos a comunidades y destacar mensajes importantes para definir el tono del espacio.