La escuela Paula Albarracín de Vicente López ganó el concurso Ser Emprendedor

Con el proyecto CONECTANDO, estudiantes de la Escuela Secundaria Municipal Paula Albarracín obtuvieron el primer puesto del certamen Ser Emprendedor por una propuesta tecnológica e inclusiva.

La Escuela Secundaria Municipal Paula Albarracín de Sarmiento, de Vicente López, obtuvo el primer puesto del concurso Ser Emprendedor con el proyecto CONECTANDO, una iniciativa orientada a mejorar la autonomía y seguridad de personas ciegas.

El proyecto consiste en la creación de un sensor de proximidad adaptable a bastones para personas con discapacidad visual, con el objetivo de facilitar la movilidad diaria y promover una mayor independencia.

Para el desarrollo de la propuesta, el equipo de estudiantes de Vicente López realizó consultas al Instituto Bignone y también al cantante e influencer Nahuel Pennisi, quien aportó su mirada desde la experiencia personal.

El concurso Ser Emprendedor propone que los estudiantes, acompañados por sus docentes, puedan aplicar ideas de negocios, desarrollar su capacidad emprendedora y competir por premios destinados a financiar los proyectos presentados.

Durante la edición de este año, participaron 343 estudiantes de 5.º y 6.º año de escuelas de Vicente López, quienes trabajaron durante meses en iniciativas vinculadas a los sectores industrial, comercial, gastronómico, tecnológico, social y ambiental, entre otros.

En 2025, más de 250 instituciones educativas participaron del programa Finanzas para Crecer, impulsado por el Banco Ciudad, que alcanzó a 15.000 estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas del AMBA y del interior del país.

El programa, de alcance federal, promueve la educación financiera mediante 330 talleres, en su mayoría presenciales, con contenidos sobre ahorro, administración del dinero, presupuesto, inversión, préstamos, deuda, derechos del consumidor, seguridad y emprendedurismo.

También se abordó el uso responsable del dinero, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo, como la ludopatía.

El segundo puesto fue para el Instituto Ceferino Namuncurá, de la provincia de Mendoza, por el proyecto NAPKIND, enfocado en la producción de rollos de cocina reutilizables para reducir el impacto ambiental.