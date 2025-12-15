El Gobierno lanzará una licitación para avanzar con la concesión de Tecnópolis

El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que el predio pasará a un esquema de inversión privada, mientras el Estado conservará la propiedad. La decisión fue celebrada por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

El Gobierno nacional anunció que lanzará a partir del lunes una licitación para avanzar con la concesión de Tecnópolis, con el objetivo de que el predio funcione bajo un esquema de inversión privada y deje de depender del financiamiento estatal.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que el parque “pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada” y que “nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, a través de un posteo en su cuenta de la red social X.

La decisión fue celebrada por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien expresó su respaldo a la medida y destacó el acompañamiento del municipio. “Gran noticia. Desde Vicente López acompañamos al Gobierno nacional en esta medida”, publicó la jefa comunal, en referencia al predio ubicado en Villa Martelli, dentro de su distrito.

La concesión implica que el Estado nacional mantendrá la propiedad del parque, pero cederá su explotación a un operador privado por un plazo determinado y bajo condiciones previamente establecidas. El activo no se vende, sino que se administra mediante un contrato que fija duración, obligaciones y mecanismos de control.

Una vez finalizado el período de concesión, el bien retorna a la órbita estatal. Este modelo se aplica en distintos ámbitos, como autopistas con peaje, aeropuertos, terminales de transporte y espacios públicos concesionados.

Tecnópolis fue concebido en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, como una muestra para celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Tras una postergación inicial por problemas de infraestructura, abrió sus puertas en julio de 2011 en Villa Martelli, sobre terrenos del Estado nacional que se encontraban subutilizados.

Desde su inauguración, funcionó como un espacio de acceso gratuito, con exposiciones interactivas vinculadas a la ciencia, la industria, la energía, el espacio, la cultura y el arte, además de espectáculos musicales y actividades educativas.

La gestión y el presupuesto del predio quedaron bajo la órbita del Estado nacional, primero a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y luego mediante distintos organismos. Con el paso de los años, el parque fue objeto de debate político y presupuestario, con cuestionamientos sobre su sustentabilidad económica y su utilización con fines partidarios.

Durante la gestión de Javier Milei, iniciada en diciembre de 2023, Tecnópolis quedó alcanzado por la política de reducción del gasto público y revisión del rol del Estado en actividades culturales. En ese marco, el predio pasó a depender de la Secretaría de Cultura, con un esquema de ajuste presupuestario y revisión de contratos.

A lo largo de 2024, el Gobierno nacional anticipó su intención de reformular el funcionamiento de Tecnópolis, evaluando alternativas para disminuir o eliminar su financiamiento estatal directo. Entre las opciones analizadas figuraron la concesión total o parcial del predio y la realización de eventos pagos bajo un modelo autosustentable.

Funcionarios del Ejecutivo señalaron que, bajo el esquema anterior, el parque resultaba deficitario, y estimaron que con la cesión de derechos de alquiler de sectores a privados el Estado podría recaudar unos 1.400 millones de pesos anuales.

Hasta la actualidad, Juan Manuel Aranda se desempeña como titular de Tecnópolis. Fue designado en septiembre de 2024 y cuenta con formación en políticas públicas, con experiencia en planificación y evaluación de proyectos.

