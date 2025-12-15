Golpe comando a un supermercado mayorista de Los Polvorines: cinco encapuchados armados coparon el depósito

Los delincuentes ingresaron por un portón trasero abierto, actuaron con armas largas y se dirigieron a las oficinas donde se guardaba el efectivo.

Un supermercado mayorista de Los Polvorines fue escenario de un violento golpe comando perpetrado por cinco delincuentes encapuchados y armados con fusiles de asalto, que irrumpieron en el depósito, redujeron al personal y accedieron a la caja fuerte donde se guardaba el dinero.

El hecho ocurrió cuando los asaltantes aprovecharon que un portón trasero se encontraba abierto para ingresar sigilosamente con un automóvil directamente al interior del predio, sin forzar accesos.

Una vez dentro, los delincuentes descendieron del vehículo portando armas de gran porte y sorprendieron al chofer de un camión, que se encontraba esperando para salir, a quien redujeron y mantuvieron bajo control.

Con el lugar dominado, el grupo se dirigió a las oficinas administrativas, donde funciona el sector en el que se almacena el efectivo, y lograron abrir la caja fuerte.

Por la modalidad delictiva, el nivel de organización y la precisión con la que actuaron, los investigadores sospechan que los autores del asalto habrían contado con información previa sobre el movimiento interno del supermercado.

La policía trabaja ahora en el análisis de cámaras de seguridad y en la reconstrucción del recorrido de los delincuentes para determinar cómo accedieron al predio y si hubo un entregador vinculado al hecho.