El Talar: cámaras del COT registraron un siniestro vial entre un camión y un peatón

El hecho ocurrió en la intersección de Belgrano y Colombia. El Centro de Operaciones Tigre activó el protocolo de asistencia y el hombre permanece fuera de peligro.

Un siniestro vial ocurrido en la localidad de El Talar, partido de Tigre, fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y derivó en la rápida activación de un operativo de asistencia. Como consecuencia del hecho, un peatón resultó herido y debió ser trasladado a un centro de salud, donde permanece fuera de peligro.

El episodio se produjo en la intersección de las calles Belgrano y Colombia, durante horas de la tarde. Según las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, un camión de gran porte que circulaba por la calle Colombia realizó una maniobra de giro hacia Belgrano sin advertir la presencia del transeúnte.

Tras el incidente, el hombre quedó tendido sobre la calzada y fue asistido por los servicios de emergencia. Posteriormente, fue trasladado al hospital provincial de General Pacheco, donde quedó internado en observación, sin riesgo para su vida.

Desde el Centro de Operaciones Tigre informaron que el registro fílmico permitió una rápida respuesta de los equipos de asistencia, en el marco del monitoreo permanente que se realiza en el distrito para mejorar la seguridad vial y la atención ante emergencias.