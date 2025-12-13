Soledad Martínez inauguró la renovada Plaza Vicente López y Planes en Olivos

La intendenta Soledad Martínez participó del acto de reapertura de la Plaza Vicente López y Planes, tras una obra que combinó preservación patrimonial, mejoras urbanas y nuevos espacios recreativos en Olivos.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, encabezó el acto de reinauguración de la Plaza Vicente López y Planes, ubicada en el corazón de Olivos, luego de una obra de renovación integral orientada a la preservación del patrimonio histórico y la mejora del espacio público.

Durante la presentación, Martínez destacó el enfoque aplicado en la intervención: “Esta plaza es un modelo de cómo gestionar el espacio público, de cómo puede convivir la historia, con los monumentos y las piezas históricas que fueron restauradas por equipos profesionales”.

La jefa comunal señaló que el proyecto contempló tanto el valor histórico como el uso cotidiano del lugar: “También conservamos el patrimonio natural, respetamos el espacio verde en su diseño original, y la modernizamos con juegos nuevos”.

En ese sentido, agregó: “En definitiva, nuestra tarea es hacer que el espacio público lo pueda disfrutar cada vecino de Vicente López, y con este proyecto lo logramos”.

La plaza, emplazada en la Capital del Himno Nacional, alberga el monumento a Vicente López y Planes, autor de la canción patria.

La obra fue dirigida por Alicia Aguilá, arquitecta especialista en recuperación de espacios históricos urbanos, y contó con la participación de asociaciones de vecinos, especialistas en patrimonio cultural y el Centro de Veteranos de Malvinas local.

Entre los trabajos realizados se incluyó una revisión técnica completa de los faroles históricos, la incorporación de nuevo mobiliario urbano, la preservación del arbolado existente mediante estudios especializados y la recuperación integral del césped.

Además, se ejecutaron mejoras en veredas, senderos y canteros, respetando el trazado original del espacio.

El sector de juegos infantiles fue ampliado y equipado con estructuras modernas, seguras y adaptadas a distintas edades.

La intervención permitió adecuar la plaza a las nuevas formas de uso del espacio público dentro del barrio de Olivos.

En este marco, se creó un Memorial Histórico y se restauró el monumento a los caídos en defensa de las Islas Malvinas.

También se respetaron símbolos valorados por la comunidad, como el Olivo Retoño de Jerusalén, la tradicional calesita y el Monumento a Vicente López y Planes.