La desocupación en CABA alcanzó al 6,3% durante el tercer trimestre de 2025

El desempleo alcanzó al 6,3% de la población económicamente activa en la Ciudad, con mayor impacto en mujeres y en la Zona Sur, según datos oficiales del IDECBA.

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires afectó a 107.000 personas durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa el 6,3% de la población económicamente activa (PEA), según datos del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

El informe oficial indicó que el nivel de desempleo se mantuvo sin cambios interanuales, ya que registra el mismo porcentaje que en el período julio-septiembre del año anterior. La información surge del reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En comparación con el segundo trimestre de 2025, el desempleo mostró una caída de 1,4 puntos porcentuales, luego de que entre abril y junio se registraran 132.000 personas sin trabajo, equivalentes al 7,7% de la PEA.

El relevamiento reflejó que las mujeres son las más afectadas por la desocupación. Según el informe, “las mujeres están más afectadas por el fenómeno de la desocupación: su tasa asciende a 7,4%, mientras que la masculina es de 5,2%”. Del total de personas desocupadas, el 57,8% son mujeres.

Las disparidades también aparecen al analizar los datos por zonas. La Zona Sur registra una tasa de desocupación del 7,4%, por encima del promedio general de la Ciudad.

En contraste, las Zonas Norte y Centro presentan indicadores laborales más favorables. Allí, las tasas de actividad alcanzan el 64,6% y 65,0%, respectivamente, mientras que las tasas de empleo se ubican en 60,6% y 61,2%. En la Zona Sur, estos indicadores descienden al 57,4% en actividad y 53,2% en empleo.

Las tasas de actividad y empleo permanecieron prácticamente estables a nivel interanual. La tasa de actividad registró una leve suba, al pasar del 54,2% al 55,0%, mientras que la tasa de empleo creció del 50,8% al 51,6%.

El análisis por edad muestra que las tasas de actividad más bajas corresponden a los extremos etarios. En la población de hasta 24 años, la tasa de actividad es del 27,4%, mientras que en el grupo de 65 años y más alcanza el 24,4%.

En contraste, la población de entre 25 y 49 años presenta una tasa de actividad del 93,1%. Estas disparidades también se replican en las tasas específicas de empleo, según el relevamiento.

En cuanto a la población ocupada, el informe señaló que el sector Servicios concentra el 73,0% del empleo, seguido por Comercio, con el 14,4%, mientras que Industria y construcción representan el 12,0% del total.

La tasa de subocupación horaria se ubicó en el 8,2%, lo que implica una caída interanual de 1,9 puntos porcentuales. Este indicador refiere a personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están disponibles para trabajar más horas.

Al respecto, el informe puntualizó que “la distribución de la población subocupada se concentra en el grupo no demandante, es decir, en el de personas que no buscan activamente una ocupación de más horas, por cuanto no presionan en el mercado laboral (56,6%)”.

El estudio reveló que “el 72,6% de la población ocupada trabaja en condición asalariada”. Además, precisó que el 72,7% cuenta con cobertura jubilatoria, mientras que al 27,3% restante los empleadores no le realizan descuentos previsionales.

Asimismo, el 64,2% de la población desocupada declaró su primer contacto con el mercado laboral antes de los 19 años. El informe agregó que “entre quienes trabajaban en forma asalariada, el 75,1% perdió su trabajo por causas laborales. Entre la población cuentapropista, estos motivos representan el 83,0%”.

Situación de la última ocupación de quienes no tienen empleo