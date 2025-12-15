El Gobierno autorizó una emisión de deuda pública por más de $32 billones y USD 3.500 millones

La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial y habilita nuevos instrumentos y ampliaciones dentro del programa financiero 2025.

Las secretarías de Finanzas y de Hacienda autorizaron una emisión de deuda pública por un monto que supera los 32 billones de pesos y los 3.500 millones de dólares, según se publicó en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 63/2025.

La norma habilita la colocación de cinco nuevos instrumentos financieros en la licitación realizada el 11 de diciembre, de acuerdo con lo constatado por la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los nuevos instrumentos autorizados se encuentra una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos, con vencimiento el 17 de abril de 2026, por hasta 8 billones de pesos de valor nominal original.

También se aprobaron dos letras capitalizables adicionales, con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027, por hasta 5 billones de pesos cada una, junto con dos instrumentos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) por montos equivalentes.

En paralelo, la resolución dispone la ampliación de emisiones previamente autorizadas. La Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 se amplía hasta 4,3 billones de pesos, mientras que la Letra ajustada por CER al mismo vencimiento alcanza un total de 5 billones de pesos.

Asimismo, la Letra a tasa TAMAR, con vencimiento en agosto de 2026, se incrementa hasta 4,8 billones de pesos, y la Letra vinculada al dólar estadounidense, con vencimiento en abril de 2026, se amplía hasta 3.555 millones de dólares.

Según los considerandos de la resolución, estas emisiones se realizan en el marco del programa de financiamiento del Tesoro Nacional y cuentan con las autorizaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2025.

Los instrumentos aprobados presentan distintos perfiles de rendimiento, en función de su indexación, que incluye tasas capitalizables determinadas por licitación, ajuste por inflación mediante el CER y cobertura cambiaria vinculada al dólar estadounidense.