15.12.2025 - 8:00
Edicto por Transferencia de fondo de comercio
LIN, GUOLIN D.N.I. 94.295.402, transfiere el fondo de AUTOSERVICIO MINORISTA RUBROS: ALMACEN, BAZAR, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA , DESPACHO DE PAN. MERCADO RUBROS: CARNICERIA, VERDULERIA, VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJAS, FIAMBREIA Y FRUTERIA, (Expediente de habilitación 4112-41.861/2021) , sito en la Av. Agustín M. Garcia Nro. 11.400, de la localidad de Benavidez, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, al señor CHEN MIN, D.N.I. 96.410.564.-----------------------------