Edicto por Transferencia de fondo de comercio

LIN, GUOLIN D.N.I. 94.295.402, transfiere el fondo de AUTOSERVICIO MINORISTA RUBROS: ALMACEN, BAZAR, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA , DESPACHO DE PAN. MERCADO RUBROS: CARNICERIA, VERDULERIA, VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJAS, FIAMBREIA Y FRUTERIA, (Expediente de habilitación 4112-41.861/2021) , sito en la Av. Agustín M. Garcia Nro. 11.400, de la localidad de Benavidez, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, al señor CHEN MIN, D.N.I. 96.410.564.-----------------------------

La desocupación en CABA alcanzó al 6,3% durante el tercer trimestre de 2025
Soledad Martínez inauguró la renovada Plaza Vicente López y Planes en Olivos
El Talar: cámaras del COT registraron un siniestro vial entre un camión y un peatón
Tigre abre una consulta pública para que los vecinos opinen sobre la altura de los nuevos edificios
Malvinas Argentinas presenta el Gran Show de Navidad con más de 100 artistas y un despliegue inédito
Cristina Kirchner cuestiona los números del INDEC sobre la inflación de noviembre y la gestión económica de Milei
