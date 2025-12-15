La Administración Pública Nacional tendrá asueto en las vísperas de Navidad y Año Nuevo

La medida fue oficializada por decreto en el Boletín Oficial y alcanza a la administración centralizada y descentralizada, con excepciones para bancos y servicios esenciales.

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, según se publicó en el Boletín Oficial mediante el Decreto 883/2025.

La medida, firmada por el presidente de la Nación, Javier Milei, establece que los trabajadores estatales no deberán concurrir a sus lugares de trabajo durante las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

No obstante, el decreto aclara que el asueto no resulta aplicable a las entidades bancarias ni a las empresas y entidades financieras comprendidas en el régimen de la Ley de Entidades Financieras, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con los considerandos de la norma, los titulares de cada jurisdicción serán los encargados de determinar el personal que deberá cumplir servicios de guardia mínimos, con el objetivo de asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales.

Esto implica que áreas críticas como salud, seguridad y atención ciudadana deberán mantener dotaciones mínimas operativas durante ambas jornadas.

El decreto se fundamenta en las facultades del Poder Ejecutivo para organizar el funcionamiento de la administración pública y dispone que las guardias mínimas deberán garantizar el cumplimiento de los servicios considerados indispensables para la población.

La norma entra en vigencia a partir de su publicación y se aplica a todos los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional.