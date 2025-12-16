Golpiza a motochorros en San Martín: vecinos frustran un intento de robo a mujer

Un grupo de vecinos de San Martín, Buenos Aires, logró frustrar un intento de robo a una mujer. Las imágenes del ataque y la reacción de los residentes se viralizaron en redes sociales, aunque los delincuentes escaparon antes de la llegada policial.

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió a San Martín, provincia de Buenos Aires, cuando un grupo de vecinos intervino para frustrar un intento de robo a una mujer. La secuencia, que dura más de un minuto, quedó registrada por cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales por la rápida reacción de los residentes. A pesar de su intervención, los delincuentes lograron escapar antes de la llegada policial.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde sobre la calle Benedetti, a pocos metros del Camino del Buen Ayre. La víctima, una mujer de la zona, estaba parada en una esquina cuando dos hombres a bordo de una moto intentaron arrebatarle la cartera. Ante la resistencia de la mujer, los motochorros la arrastraron desde la puerta de una vivienda hasta dejarla tendida en la calle.

En su intento de huida, los delincuentes realizaron una maniobra en U con la motocicleta, pero chocaron contra un árbol y cayeron sobre la vereda. A pesar del accidente, lograron ponerse de pie y continuar la fuga corriendo.

Alertados por los gritos y la violencia del ataque, varios vecinos salieron de sus domicilios para intervenir ante la ausencia de respuesta policial inmediata. Las imágenes de las cámaras muestran cómo los residentes usaron objetos cotidianos para detener a los ladrones. Un hombre empleó un secador de piso para bloquear a uno de los sospechosos, mientras otro utilizó una escoba para golpear e inmovilizar al segundo. Incluso retiraron el asiento de la moto para impedir que los delincuentes la utilizaran para escapar nuevamente.

Durante los momentos de mayor tensión, algunos vecinos asistieron a la mujer agredida, que permanecía en el asfalto visiblemente afectada, mientras otros forcejeaban con los agresores para evitar que escaparan. Testigos relataron que se escucharon gritos y pedidos de ayuda durante todo el hecho.

A pesar del esfuerzo colectivo, los dos sospechosos lograron escapar antes de la llegada de la policía. Desde el municipio indicaron a Infobae que no se radicó la denuncia correspondiente.

No obstante, el hecho fue informado a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7, bajo la órbita del fiscal Favio Alberto Cardigonde, quien dispuso la apertura de la investigación y el análisis del material fílmico de las cámaras de seguridad. La fiscalía tomó declaración a testigos, recabó grabaciones y aplicó medidas para identificar a los responsables. Las imágenes compartidas en redes aparecen como la principal evidencia para avanzar con la pesquisa judicial.