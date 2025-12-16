La Justicia investiga la muerte de un soldado en la Quinta de Olivos

El efectivo, de 21 años, cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se encuentra en el lugar y se esperan peritajes clave.

La Justicia federal investiga la muerte de un soldado que cumplía funciones de seguridad en la Quinta Residencial de Olivos, donde vive el presidente Javier Milei. El hecho ocurrió en uno de los puestos internos del predio y es analizado bajo distintas hipótesis.

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, y fue hallada sin vida mientras se encontraba de servicio. La información fue confirmada por fuentes oficiales.

En el lugar trabaja la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien supervisa las actuaciones junto a las fuerzas de seguridad. Según trascendió, la magistrada evalúa si se trató de un suicidio o de un hecho criminal, aunque por el momento no se descarta ninguna línea investigativa.

Las autoridades aguardan los resultados de las pericias clave realizadas por la Policía, mientras que en las próximas horas también se llevará a cabo la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar y se espera que con el avance de los estudios forenses se conozcan mayores precisiones sobre lo ocurrido.

En Desarrollo.