Choque de patrulleros en González Catán: cuatro policías heridos tras una persecución

El accidente ocurrió en el barrio Villa Dorrego, en el partido de La Matanza, durante un operativo policial. Los efectivos fueron trasladados al Hospital Simplemente Evita.

Cuatro policías resultaron heridos tras un choque de patrulleros en González Catán, ocurrido durante una persecución policial en el partido de La Matanza. El accidente se produjo el lunes por la tarde y los efectivos debieron ser trasladados a un hospital de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 17, en las inmediaciones de las calles Armonía y Monseñor López May, en el barrio Villa Dorrego. Allí, dos móviles del Comando de Patrulla Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) colisionaron mientras participaban de un operativo.

Según informaron fuentes policiales, los patrulleros perseguían a un motociclista sindicado como presunto autor de un robo cuando se produjo el impacto entre ambos vehículos.

Como consecuencia del choque, cuatro efectivos sufrieron lesiones y fueron trasladados con el correr de los minutos al Hospital Simplemente Evita, donde recibieron atención médica. De acuerdo a lo precisado, todos se encuentran fuera de peligro.

Un vecino de la zona, testigo del accidente, describió la magnitud del impacto. “Uno de los patrulleros terminó contra la vereda y golpeó a un auto que justo estaban arreglando; y la otra patrulla quedó cruzada en la calle”, relató.

En ese sentido, agregó: “Quedó tan abollada la puerta que tuvieron que usar barretas para poder sacar a los policías”.

El choque quedó registrado en un video, que será incorporado a la investigación para determinar cómo se produjo la colisión entre los móviles policiales.