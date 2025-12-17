El COT Tigre detuvo a un sospechoso tras un intento de robo de auto en El Talar

El hecho ocurrió por la mañana en la intersección de la Ruta 197 y Vespucio. El sospechoso fue interceptado tras un operativo conjunto entre el COT y la Policía bonaerense.

Un intento de robo de un vehículo en El Talar terminó con un sospechoso detenido tras un rápido operativo de seguridad desplegado por el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, a plena luz del día, en la intersección de la Ruta 197 y la calle Vespucio, donde un individuo intentó sustraer un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública.

Según el registro de las cámaras de seguridad municipales, el sospechoso merodeaba la zona hasta que forzó la puerta del conductor del rodado con intenciones de robo.

Desde la central de monitoreo del COT Tigre, los operadores detectaron la situación y alertaron de inmediato a las fuerzas de seguridad sobre un robo en proceso. Personal del COT y efectivos policiales se dirigieron rápidamente al lugar.

Al advertir la llegada de los móviles, el individuo se dio a la fuga, pero fue interceptado a las pocas cuadras, reducido y posteriormente puesto a disposición de la Justicia.

El procedimiento quedó registrado por el sistema de videovigilancia del Municipio, que permitió un seguimiento en tiempo real del sospechoso y facilitó su aprehensión