San Isidro: Detienen a un prófugo con múltiples pedidos de captura en el primer operativo con armas no letales Byrna

La Patrulla Municipal de San Isidro detuvo a un hombre que tenía pedidos de captura activos por robo agravado, abuso de armas y amenazas. El procedimiento fue el primero realizado tras la incorporación de las armas no letales Byrna al sistema de seguridad local.

La Patrulla Municipal de San Isidro detuvo a un hombre que registraba pedidos de captura vigentes por robo agravado, abuso de armas y amenazas, en el primer procedimiento realizado tras la incorporación de las armas no letales Byrna al Sistema de Seguridad Municipal.

Entre los antecedentes que pesaban sobre el detenido figura una orden de captura por un robo agravado cometido en noviembre de 2025 en José León Suárez, donde junto a otro delincuente habría asaltado a un conductor de una aplicación de viajes, a quien amenazaron con un arma de fuego para sustraerle dinero y pertenencias.

El hombre quedó a disposición de la Justicia por tentativa de robo y por las capturas activas que registraba.

La detención se produjo en Alberti al 400, en el centro de San Isidro, luego de que una alerta vecinal por movimientos sospechosos activara el protocolo del Centro de Operaciones Municipal (COM). A través de las cámaras de seguridad, los operadores detectaron a un hombre que merodeaba la zona con una mochila y enviaron patrullas al lugar.

Al arribar, los agentes comprobaron que un cerco perimetral había sido dañado y que el sospechoso había ingresado a una obra en construcción lindera.

Durante el operativo de búsqueda, un vecino informó que el hombre se encontraba colgado de una estructura en el tercer piso del edificio. Uno de los oficiales ascendió hasta el lugar y logró localizarlo.

Ante el riesgo de fuga, el agente le dio la voz de alto y exhibió su dispositivo Byrna, recientemente incorporado al sistema de seguridad municipal, lo que permitió reducir al sospechoso y concretar la detención de manera segura.

Tras la aprehensión, los oficiales encontraron en la mochila del detenido una barreta y una tenaza de gran tamaño, elementos que fueron secuestrados en el marco de la causa.

Desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro destacaron que el procedimiento reflejó la importancia de integrar tecnología, monitoreo en tiempo real, patrullaje preventivo y nuevas herramientas de intervención para fortalecer la prevención del delito y brindar mayores condiciones de seguridad tanto a los vecinos como a los agentes.

Los dispositivos Byrna incorporados por el municipio son armas de baja letalidad que disparan proyectiles cinéticos y de gas pimienta a distancia y forman parte de un sistema de prevención que también incluye 2.646 cámaras de videovigilancia, lectoras de patentes y el programa Ojos en Alerta.