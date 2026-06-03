San Isidro equipa a la Patrulla Municipal con armas de baja letalidad y refuerza su estrategia de seguridad

El Municipio incorporó dispositivos de impacto disuasivo para las brigadas de la Patrulla Municipal. Los agentes recibieron capacitación específica y el intendente Ramón Lanús volvió a reclamar una fuerza policial propia para el distrito.

El Municipio de San Isidro presentó una nueva incorporación para su sistema de seguridad local: dispositivos de baja letalidad que comenzarán a utilizar los oficiales de las brigadas de la Patrulla Municipal en intervenciones de riesgo. La medida fue anunciada por el intendente Ramón Lanús durante un acto realizado en el Golf de Villa Adelina.

Según informó la comuna, en una primera etapa el equipamiento será utilizado por integrantes de las brigadas municipales y posteriormente se extenderá al resto de las unidades de seguridad local.

"Son herramientas clave para incapacitar a delincuentes sin usar armas de fuego, dotando a nuestros oficiales de mayor capacidad de acción", sostuvo Lanús.

Capacitación y protocolos para los agentes

Los oficiales habilitados para portar estos dispositivos debieron completar una capacitación específica, que incluyó formación teórica y práctica sobre protocolos de actuación, uso racional y progresivo de la fuerza, evaluación de amenazas, resolución de conflictos y prácticas de tiro en escenarios urbanos simulados.

Además, fueron sometidos a evaluaciones psicotécnicas realizadas por un gabinete especializado.

La formación estuvo a cargo de instructores certificados por Byrna, fabricante de los dispositivos, quienes también capacitaron a responsables operativos y directivos de la Patrulla Municipal.

Desde la Secretaría de Seguridad local remarcaron que las capacitaciones continuarán de forma permanente y serán obligatorias para todo el personal que incorpore estas herramientas.

"Estas armas requieren preparación, criterio y entrenamiento constante. Por eso trabajamos con personal certificado y con nuestros equipos operativos para garantizar una implementación profesional y responsable", señalaron desde el área.

Cómo funcionan las armas de baja letalidad

Los dispositivos utilizan proyectiles de impacto cinético y municiones con compuestos orgánicos de efecto disuasivo. Según explicaron desde el Municipio, están diseñados para prevenir, controlar y reducir riesgos minimizando posibles daños tanto para los vecinos como para los agentes y los agresores.

Las armas pueden disparar proyectiles sólidos de impacto y también cargas que, al fragmentarse, liberan una sustancia irritante similar al gas pimienta.

Tanto las pistolas como las carabinas son de color naranja para facilitar su identificación visual y poseen un alcance operativo aproximado de 20 metros.

Desde la comuna aclararon que estas herramientas no reemplazan a las armas de fuego utilizadas por las fuerzas policiales bonaerenses, sino que constituyen una instancia intermedia para actuar frente a situaciones violentas o agresiones.

El reclamo por una Policía Municipal

Durante la presentación, Lanús vinculó la incorporación del nuevo equipamiento con su propuesta de crear una fuerza policial municipal con mayores atribuciones.

"Aunque la seguridad es competencia principal de la Provincia de Buenos Aires, desde el primer día asumimos el compromiso de hacernos cargo porque sabemos que es la primera preocupación de los vecinos. Vinimos a hacer las cosas de manera distinta y los resultados empiezan a verse", afirmó.

Sobre los dispositivos incorporados, agregó: "Estas armas tienen una capacidad de alcance superior y permiten intervenir antes de llegar a una situación que requiera el uso de un arma de fuego".

El jefe comunal también reiteró su pedido de una reforma legal que permita a los municipios de mayor tamaño contar con fuerzas propias.

"Toda la inversión y el equipamiento que venimos dando a nuestras fuerzas es porque queremos ser responsables de la Policía Municipal. Hace tiempo impulsamos una ley que habilite a los municipios grandes a contar con una policía local con verdadera autonomía, para disponer de herramientas reales y responder con eficacia a los vecinos", expresó.

Asimismo, detalló que la propuesta contempla una fuerza con mando bajo la órbita del intendente, autonomía operativa y facultades disciplinarias propias.

"Queremos una policía municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego", sostuvo.

Y agregó: "Creemos en un modelo integral entre fuerzas nacionales, provinciales y municipales con responsabilidades claras. Pero para que sea eficaz, debemos contar con atribuciones acordes a la responsabilidad que ya asumimos todos los días. Estamos trabajando para tener una policía de San Isidro".

Más tecnología y recursos para la prevención

La incorporación de las armas de baja letalidad forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Municipio para fortalecer la prevención del delito.

Según informó la administración local, durante la actual gestión se duplicó la cantidad de cámaras de vigilancia, se incorporó tecnología de última generación para el monitoreo urbano y se amplió el sistema de Anillo Digital.

También se reforzó el patrullaje preventivo y se sumaron más de 23.000 vecinos al programa Ojos en Alerta, que permite reportar situaciones sospechosas mediante WhatsApp.

Además, el Municipio avanza con la puesta en marcha del nuevo Centro de Monitoreo y Operaciones Municipal (COM), destinado a integrar el monitoreo centralizado con el trabajo territorial de la Patrulla Municipal para mejorar la capacidad de respuesta.

En paralelo, continúan las inversiones en cámaras conectadas en tiempo real mediante tecnología 5G instaladas en móviles municipales, la incorporación de nuevos agentes, motos y la renovación de patrulleros para fortalecer la estructura operativa de seguridad.