Ramón Lanús volvió a reclamar una Policía Municipal propia para San Isidro

Durante la presentación de nuevas herramientas para la Patrulla Municipal, el intendente de San Isidro volvió a reclamar una ley que permita a los municipios contar con fuerzas policiales propias y con mayor autonomía operativa.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, volvió a plantear la necesidad de crear una Policía Municipal con autonomía operativa, mando propio y facultades para portar armas de fuego. Lo hizo durante la presentación de nuevas herramientas para la Patrulla Municipal, donde sostuvo que los municipios que asumen responsabilidades en materia de seguridad necesitan contar con mayores atribuciones para actuar.

Según afirmó, la seguridad sigue siendo una competencia de la Provincia de Buenos Aires, pero consideró que los gobiernos locales tienen un papel cada vez más relevante en la prevención del delito y en la respuesta cotidiana a las demandas de los vecinos.

"Aunque la seguridad es competencia principal de la Provincia de Buenos Aires, desde el primer día asumimos el compromiso de hacernos cargo porque sabemos que es la primera preocupación de los vecinos. Vinimos a hacer las cosas de manera distinta y los resultados empiezan a verse", sostuvo.

El reclamo por una ley para los municipios

Lanús reiteró que impulsa una iniciativa para que los municipios de mayor tamaño puedan contar con fuerzas policiales propias, bajo conducción local.

"Toda la inversión y el equipamiento que venimos dando a nuestras fuerzas es porque queremos ser responsables de la Policía Municipal. Hace tiempo impulsamos una ley que habilite a los municipios grandes a contar con una policía local con verdadera autonomía, para disponer de herramientas reales y responder con eficacia a los vecinos", expresó.

El planteo apunta a modificar el esquema actual para que los gobiernos locales puedan tener una participación más directa en la conducción de las políticas de seguridad.

Cómo sería la Policía Municipal que propone San Isidro

Durante su intervención, el jefe comunal detalló algunas de las características que, según su visión, debería tener una futura fuerza local.

"Queremos una policía municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego", afirmó.

La propuesta supone un modelo con mayor capacidad de decisión a nivel local y con herramientas propias para intervenir en materia de prevención y seguridad urbana.

Lanús aclaró que su planteo no implica reemplazar el trabajo de las fuerzas provinciales o nacionales, sino avanzar hacia un esquema de responsabilidades compartidas.

"Creemos en un modelo integral entre fuerzas nacionales, provinciales y municipales con responsabilidades claras. Pero para que sea eficaz, debemos contar con atribuciones acordes a la responsabilidad que ya asumimos todos los días. Estamos trabajando para tener una policía de San Isidro", señaló.

Durante la actual gestión, el Municipio informó la ampliación de la red de cámaras de vigilancia, el fortalecimiento del sistema de monitoreo, la expansión del programa Ojos en Alerta, la incorporación de nuevos móviles y el avance de un nuevo Centro de Monitoreo y Operaciones Municipal (COM).