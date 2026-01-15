San Isidro instaló 2.100 cámaras y reforzó la seguridad en todo el distrito.

El Municipio instaló 2.100 cámaras de última generación, reforzó la Patrulla Municipal y sumó herramientas tecnológicas que permitieron reducir los índices delictivos durante el último año.

El Municipio de San Isidro llevó adelante en 2025 un recambio total de su sistema de videovigilancia, reforzó la Patrulla Municipal y la presencia policial en las calles, lo que derivó en una reducción general de los índices de delincuencia en el distrito.

La gestión municipal impulsó la instalación de 2.100 cámaras de última generación, con resolución 4K, inteligencia artificial y visión nocturna, que reemplazaron un sistema con más de 20 años de antigüedad. Esta modernización permitió mejorar el monitoreo en tiempo real y ampliar la cobertura a zonas que antes no contaban con vigilancia.

El intendente Ramón Lanús destacó el alcance del proyecto y afirmó: “Transformamos para siempre el sistema de videovigilancia: duplicamos su capacidad, incorporamos la tecnología más avanzada disponible y llegamos a lugares donde antes no había cobertura. Y lo hicimos en tiempo récord: dos años entre la licitación y la instalación total del sistema: cámaras y fibra óptica”.

El nuevo esquema se complementó con un anillo digital integrado por 170 lectoras de patentes (LPR), que permite detectar vehículos con impedimentos legales y actuar de manera inmediata. “Si un auto con pedido de captura ingresa o circula por el distrito, enviamos una patrulla para interceptarlo”, explicó el jefe comunal.

Otro de los ejes centrales fue el fortalecimiento de la Patrulla Municipal. Durante 2025 se incorporaron 122 nuevos agentes, alcanzando un total de 331 efectivos, lo que permitió incrementar en un 10 % el patrullaje preventivo. Además, se creó la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), integrada por agentes especializados para intervenir en delitos complejos, en coordinación con la Policía Bonaerense.

El refuerzo operativo se tradujo en 22.919 operativos de seguridad, con la identificación de más de 202.000 personas, el control de 123.000 vehículos y un total de 2.400 detenciones.

En paralelo, el programa “Ojos en Alerta” se consolidó como un canal directo entre los vecinos y el Centro de Operaciones Municipales (COM). Con más de 21.000 adheridos, las alertas enviadas por WhatsApp contribuyeron a 120 detenciones. “Decidimos hacernos cargo del principal problema de los vecinos. No hay excusas”, subrayó Lanús.

Según los datos oficiales, en comparación con 2024, el delito general bajó un 14 % en 2025, al igual que los robos en la vía pública. En tanto, el robo de autos cayó un 63 % y las entraderas disminuyeron un 34 %.

De cara a 2026, el Municipio anunció la incorporación de nuevos patrulleros, motos y agentes, además de una reforma integral del curso de ingreso a la Patrulla Municipal. “Recuperar la tranquilidad de los vecinos fue nuestro compromiso desde el primer día. Los resultados de 2025 demuestran que vamos por el camino correcto y que vamos por más”, concluyó el intendente.