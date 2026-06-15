El Mundial y la crisis enfriaron el turismo: el feriado de Güemes dejó el movimiento más bajo del año

El fin de semana largo por la conmemoración del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes movilizó a 993.683 turistas y generó un impacto económico de $216.649 millones, aunque fue el feriado con menor actividad turística del año debido al contexto económico, el clima y el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

El fin de semana largo por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes movilizó a 993.683 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $216.649 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pese a estas cifras, se trató del feriado con menor movimiento turístico de 2026.

Desde la entidad señalaron que el desempeño del sector estuvo condicionado por tres factores principales: el clima, la situación económica y el inicio del Mundial de Fútbol 2026, que influyeron en las decisiones de viaje de los argentinos.

El gasto promedio diario por turista fue de $109.013, lo que representó una caída real del 3,5% respecto del mismo feriado de 2025. Además, la estadía promedio se redujo de 2,3 días a 2 días, una baja del 13%.

Viajes más cortos y consumo moderado

Durante el fin de semana se consolidó una tendencia que se viene observando desde comienzos de 2026: escapadas más breves, decisiones de último momento y un consumo más cauteloso.

En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas y muchos establecimientos lograron mejorar levemente sus niveles de ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía.

Los destinos que sostuvieron la actividad

En la Patagonia, Bariloche volvió a ubicarse entre los destinos más buscados del país, impulsado por el inicio de la temporada invernal. También registraron movimiento San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y los principales centros de esquí.

En el Litoral, Puerto Iguazú lideró los niveles de ocupación con registros cercanos al 70%. También se destacaron los Esteros del Iberá, las termas de Entre Ríos y distintos corredores naturales de Corrientes.

Por su parte, el Norte argentino tuvo a Salta como uno de los principales focos de atracción por los actos conmemorativos dedicados a Martín Miguel de Güemes, mientras que Jujuy mantuvo niveles de ocupación cercanos al 60%.

El balance turístico de 2026

Con este feriado, Argentina acumuló en lo que va de 2026 un total de 10.374.523 turistas movilizados durante seis fines de semana largos, con un gasto de $2.838.612 millones.