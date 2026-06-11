La inflación fue de 2,1% en mayo y marcó una nueva desaceleración según el INDEC

El índice de precios marcó una nueva desaceleración respecto de abril y acumuló un 14,7% en lo que va del año, según informó el INDEC.

La inflación de mayo fue del 2,1% y volvió a mostrar una desaceleración en el ritmo de aumento de los precios, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato representó una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando el índice se había ubicado en 2,6%, y consolidó la tendencia descendente iniciada en marzo. En términos interanuales, la inflación acumuló un incremento del 33,2%, mientras que en lo que va del año alcanzó el 14,7%.

La división que registró el mayor aumento mensual fue Comunicación, con un 3,4% impulsado por subas en los servicios de telefonía. En segundo lugar se ubicó Educación, con un 2,9%. En contraste, los menores incrementos se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

El comportamiento del índice confirmó la segunda desaceleración consecutiva del IPC. Tras el 3,4% registrado en marzo, la inflación pasó a 2,6% en abril y a 2,1% en mayo, acumulando una baja de 1,3 puntos porcentuales en dos meses.

A nivel de categorías, los precios estacionales encabezaron las subas con un 3,5%, impulsados principalmente por el aumento en verduras, aunque parcialmente compensados por la baja en frutas. Los precios regulados avanzaron 2,4%, mientras que el IPC núcleo perforó el 2% al ubicarse en 1,9%.

Las proyecciones del mercado habían estimado un incremento en torno al 2,3%, con un rango de consultoras que oscilaba entre 2,1% y 2,4%, según relevamientos privados.

En el plano de expectativas, distintos informes prevén que la inflación continúe en descenso y podría perforar el 2% mensual hacia agosto, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Desde el sector privado, la Fundación Libertad y Progreso destacó que el impacto de factores puntuales, como el ajuste en combustibles, fue menor al esperado y que el ancla fiscal junto con la estabilidad cambiaria contribuyeron a moderar el resto de la canasta.

También se destacó que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar la tendencia nacional, se había desacelerado al 2,1%, en línea con el dato difundido por el INDEC.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló recientemente que “es una cuestión de tiempo que la inflación converja a los niveles de la inflación internacional”.

Finalmente, el economista Joaquín Mian, de la Fundación Libertad, sostuvo que el foco de la economía comienza a desplazarse hacia la actividad, que todavía muestra una recuperación heterogénea y dinámica en “serrucho” entre sectores.