edición 8137 - visitas hoy 62682

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Economía

La inflación fue de 2,1% en mayo y marcó una nueva desaceleración según el INDEC

La inflación fue de 2,1% en mayo y marcó una nueva desaceleración según el INDEC
El índice de precios marcó una nueva desaceleración respecto de abril y acumuló un 14,7% en lo que va del año, según informó el INDEC.

La inflación de mayo fue del 2,1% y volvió a mostrar una desaceleración en el ritmo de aumento de los precios, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).


El dato representó una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando el índice se había ubicado en 2,6%, y consolidó la tendencia descendente iniciada en marzo. En términos interanuales, la inflación acumuló un incremento del 33,2%, mientras que en lo que va del año alcanzó el 14,7%.


La división que registró el mayor aumento mensual fue Comunicación, con un 3,4% impulsado por subas en los servicios de telefonía. En segundo lugar se ubicó Educación, con un 2,9%. En contraste, los menores incrementos se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).


El comportamiento del índice confirmó la segunda desaceleración consecutiva del IPC. Tras el 3,4% registrado en marzo, la inflación pasó a 2,6% en abril y a 2,1% en mayo, acumulando una baja de 1,3 puntos porcentuales en dos meses.


A nivel de categorías, los precios estacionales encabezaron las subas con un 3,5%, impulsados principalmente por el aumento en verduras, aunque parcialmente compensados por la baja en frutas. Los precios regulados avanzaron 2,4%, mientras que el IPC núcleo perforó el 2% al ubicarse en 1,9%.


Las proyecciones del mercado habían estimado un incremento en torno al 2,3%, con un rango de consultoras que oscilaba entre 2,1% y 2,4%, según relevamientos privados.


En el plano de expectativas, distintos informes prevén que la inflación continúe en descenso y podría perforar el 2% mensual hacia agosto, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.


Desde el sector privado, la Fundación Libertad y Progreso destacó que el impacto de factores puntuales, como el ajuste en combustibles, fue menor al esperado y que el ancla fiscal junto con la estabilidad cambiaria contribuyeron a moderar el resto de la canasta.


También se destacó que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar la tendencia nacional, se había desacelerado al 2,1%, en línea con el dato difundido por el INDEC.


El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló recientemente que “es una cuestión de tiempo que la inflación converja a los niveles de la inflación internacional”.


Finalmente, el economista Joaquín Mian, de la Fundación Libertad, sostuvo que el foco de la economía comienza a desplazarse hacia la actividad, que todavía muestra una recuperación heterogénea y dinámica en “serrucho” entre sectores.

Últimas Noticias

La Copa del Mundo 2026 tuvo su primera gran fiesta con Shakira y un homenaje a las raíces de México
La Copa del Mundo 2026 tuvo su primera gran fiesta con Shakira y un homenaje a las raíces de México
CAME pidió al Senado suspender embargos y reducir multas para las pymes
CAME pidió al Senado suspender embargos y reducir multas para las pymes
BRIPAEM inaugurará nuevas oficinas en Gualeguaychú para fortalecer la integración regional
BRIPAEM inaugurará nuevas oficinas en Gualeguaychú para fortalecer la integración regional
San Fernando inaugurará la Plaza Padre Jorge Luis Lagazio junto a la estación del Tren de la Costa
San Fernando inaugurará la Plaza Padre Jorge Luis Lagazio junto a la estación del Tren de la Costa
Maradona y el Indio Solari podrían encontrarse en una esquina de San Fernando
Maradona y el Indio Solari podrían encontrarse en una esquina de San Fernando
San Isidro: una vecina recuperó $19 millones tras un conflicto con tres planes de ahorro para una camioneta
San Isidro: una vecina recuperó $19 millones tras un conflicto con tres planes de ahorro para una camioneta