Cómo funcionan los nuevos recorridos de colectivos en San Isidro y dónde consultar cada cambio

Más de 400 personas fueron desplegadas en distintos puntos del distrito para informar a los vecinos sobre los nuevos recorridos de las líneas 228, 314, 338 y 343, que ampliaron su cobertura tras la suspensión de los servicios que prestaba MOGSM.

San Isidro puso en marcha este viernes un amplio operativo territorial para informar a los vecinos sobre el nuevo esquema de transporte público que comenzó a implementarse tras la suspensión de cuatro líneas de colectivos operadas por la empresa Micro Ómnibus San Martín (M.O.G.S.M.).

Desde las 6 de la mañana, más de 400 personas distribuidas en distintos turnos se desplegaron en todos los barrios del distrito para brindar información sobre los nuevos recorridos de las líneas 228, 314, 338 y 343, que incorporaron trayectos adicionales para cubrir sectores que habían quedado sin servicio.

Los equipos trabajan en centros de trasbordo, paradas de colectivos, centros comerciales, avenidas principales, plazas, parques y cruces semaforizados, donde entregan material informativo con las alternativas de movilidad disponibles para los usuarios.

A través de los folletos distribuidos durante la jornada, los vecinos pueden acceder mediante un código QR al detalle completo de los cambios, incluyendo mapas generales, recorridos de cada línea y el trazado cuadra por cuadra de los nuevos trayectos.

El operativo comenzó incluso antes de la puesta en marcha de los cambios. Durante la tarde del jueves se realizaron tareas de señalización en las paradas del municipio para indicar cuáles continúan habilitadas y cuáles dejan de estar operativas. También se distribuyó cartelería en organismos públicos, escuelas, hospitales, centros de salud, campos deportivos y unidades de transporte.

Además de la ampliación de recorridos, las líneas que incorporan nuevos servicios contarán con unidades más modernas y equipadas.



Piso bajo para facilitar el acceso de personas mayores y con movilidad reducida.



Aire acondicionado.



Sistema SUBE y multipago.



Cámaras de seguridad internas en la mayoría de las unidades.



¿Cómo queda el transporte público en San Isidro?

En San Isidro quedarán vigentes veinticinco líneas de colectivos: 15 (Puente Uriburu - Gral. Pacheco), 21 (Puente La Noria - Tigre), 57 (Palermo - Capilla del Señor), 59 (Estación Buenos Aires - Olivos), 60 (Barrancas de Belgrano - Bajo San Isidro), 71 (Plaza Miserere - Villa Adelina), 78 (Chacarita - Villa Adelina), 87 (Chacarita - Fábrica Ford), 111 (Puerto Madero - José León Suárez), 127 (Boedo - Don Torcuato), 130 (La Boca - Boulogne), 140 (Correo Central - Boulogne Sur Mer), 168 (La Boca - San Isidro), 184 (Villa Adelina - Chacarita), 194 (Plaza Miserere - Zárate), 203 (Puente Saavedra - San Miguel), 204 (Zárate - San Martín), 228 (Puente Saavedra - Garín), 314 (Puente Saavedra - Boulogne Sur Mer), 338 (San Isidro - La Plata), 343 (Liniers - Tigre), 365 (Puente Saavedra - Luján), 371 (Virreyes - Vicente López), 430 (Puente Saavedra - Rincón de Milberg) y 710 (Virreyes - San Fernando).

Además, continúan operando las líneas ferroviarias Mitre, Belgrano Norte y Tren de la Costa.

Resumen del nuevo esquema de recorridos

Línea 228

Sigue con sus recorridos habituales y absorbe el ramal de la línea 437 que realizaba el trayecto Garín - Bajo de San Isidro en su totalidad.

Línea 343

Sigue con sus recorridos habituales y absorbe a la línea 333 con sus dos ramales, con la diferencia de que extiende sus recorridos saliendo de la terminal de Carapachay. Es decir, realiza el recorrido por Carapachay, Estación Villa Adelina, Estación Boulogne y Camino Morón, donde empalma con el recorrido original de la 333 en sus ramales hacia Acassuso y Olivos.

Suma un desdoblamiento del ramal 304, que a la altura del Hospital Materno Infantil se desvía por 3 de Febrero y Diego Palma, continuando por Rolón y José Ingenieros para empalmar con su recorrido original.

También incorpora un desdoblamiento del ramal 343 por Lourdes, que mantiene la traza original hasta la avenida Mitre, continúa por esa arteria hasta la avenida Santa Fe por Edison y luego empalma con el recorrido original hacia Carupá.

Además, agrega un nuevo ramal que parte de la terminal, circula por Camino Morón, pasa por el BASI, recorre La Horqueta y continúa por Beccar hasta llegar a la Rotonda de Acassuso, donde retorna.

Línea 314

Sigue con sus recorridos habituales y suma un nuevo ramal que sale de la terminal de Boulogne, pasa por el Soleil, llega a la Estación Boulogne por Irigoyen, continúa por el Hospital de Boulogne y Villa Adelina, cruza la Panamericana por Fondo de la Legua y sigue por Entre Ríos y Libertad hasta llegar a Martínez, donde realiza el retorno.

Línea 338

Sigue con sus recorridos habituales y suma un recorte de su recorrido tradicional que circula desde Márquez y Centenario hasta Sarratea y Avelino Rolón.