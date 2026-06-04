San Isidro: la Provincia acordó con la UTA y empresas la reorganización del transporte y la continuidad de 400 empleos

El Ministerio de Transporte bonaerense cerró un acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor y empresas del sector tras la crisis de la ex línea 707 en San Isidro. El entendimiento garantiza la continuidad laboral de 400 trabajadores y reorganiza el esquema operativo de transporte en la zona.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires alcanzó un acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y empresas del sector para reorganizar el sistema de transporte en San Isidro tras la crisis operativa de la ex línea 707, conocida como “La Rosita”, y garantizar la continuidad laboral de 400 trabajadores.

El entendimiento fue rubricado por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, y representantes de las empresas TALP S.A., La Primera de Martínez S.A. y Compañía Noroeste S.A.

La medida se tomó luego del colapso operativo y administrativo de la empresa prestataria de la línea 707, situación que derivó en la necesidad de reorganizar el esquema de servicios de transporte en San Isidro y municipios aledaños.

“Después de mucho trabajo, avanzamos en la autorización para que nuevas empresas puedan cubrir los recorridos y garantizarles a las y los vecinos de San Isidro y de los municipios aledaños este servicio esencial de movilidad”, expresó Marinucci.

En el marco del acuerdo, las empresas que actualmente operan las líneas 314, 343, 228 y 338 fueron habilitadas de manera provisoria por un plazo de 90 días para absorber parte de los recorridos afectados por la crisis del sistema anterior.

El convenio también contempla la incorporación de trabajadores de la empresa saliente, lo que permite sostener la estabilidad laboral de 400 familias vinculadas al sistema de transporte.

“No podíamos permitir que 400 familias se quedaran sin su fuente de ingreso ni que miles de vecinos se quedaran sin transporte”, sostuvo el ministro.

En la misma línea, Marinucci agregó: “Tomamos una decisión rápida para reorganizar el sistema y proteger las fuentes de trabajo mientras avanzamos hacia una solución definitiva que le dé previsibilidad a los usuarios”.

Por su parte, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, destacó que el acuerdo permitió llevar tranquilidad a los trabajadores en un contexto de incertidumbre por la reconfiguración del servicio.

Los representantes de las empresas valoraron el trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte para implementar la reorganización del sistema en la región.

Del encuentro participaron además el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras, y el director provincial Gonzalo Maldonado.