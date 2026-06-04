San Isidro: nuevos recorridos de colectivos que reemplazan a las líneas 333, 407, 437 y 707 desde este viernes

El nuevo esquema comenzará a funcionar este viernes 5 de junio. Las líneas 228, 314, 338 y 343 extenderán sus recorridos para cubrir los sectores que quedaron sin servicio tras la suspensión de las líneas 333, 407, 437 y 707.

Los nuevos recorridos de colectivos diseñados para reemplazar los servicios que prestaban las líneas 333, 407, 437 y 707 comenzarán a funcionar este viernes 5 de junio en San Isidro. Luego de analizar el esquema elaborado por el Municipio, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aprobó las modificaciones que permitirán ampliar los recorridos de las líneas 228, 314, 338 y 343 para recuperar la conectividad en los sectores que quedaron afectados por la suspensión de los servicios de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM).

La reorganización fue acordada entre el Municipio de San Isidro, la Provincia de Buenos Aires y las empresas que operan actualmente en el distrito. Según explicaron las autoridades, la premisa fue garantizar cobertura en todos los barrios mediante recorridos que puedan sostenerse en el tiempo y con unidades más modernas que las utilizadas hasta ahora.

Cómo quedan los nuevos recorridos

Las modificaciones alcanzan a las líneas 228, 314, 338 y 343, que continuarán prestando sus servicios habituales pero incorporarán nuevos ramales y extensiones para cubrir la mayor parte de los recorridos que realizaban las líneas 333, 407, 437 y 707.

Línea 228: absorberá completamente el recorrido de la ex 437

La línea 228 continuará funcionando con sus recorridos habituales y absorberá en forma completa el servicio que realizaba la exlínea 437.

De esta manera, mantendrá la conexión entre Garín y el Bajo de San Isidro, convirtiéndose en el reemplazo directo de ese recorrido.

Línea 343: absorberá los ramales de la ex 333 y sumará nuevos trayectos

La línea 343 será la que incorporará la mayor cantidad de modificaciones dentro del nuevo esquema de transporte.

Además de mantener sus recorridos actuales, absorberá los dos ramales que realizaba la exlínea 333. La principal diferencia será que los servicios comenzarán en la terminal de Carapachay, mientras que anteriormente la línea 333 iniciaba su recorrido en el Bajo Boulogne.

El trayecto unirá Carapachay, la estación Villa Adelina, la estación Boulogne y Camino Morón, donde retomará el recorrido tradicional de la exlínea 333 en sus ramales hacia Acassuso y Olivos.

La empresa también incorporará un desdoblamiento del ramal 304. En este caso, al llegar a la zona del Hospital Materno Infantil, las unidades se desviarán por las calles 3 de Febrero y Diego Palma, continuarán por avenida Andrés Rolón y José Ingenieros, para luego volver a empalmar con el recorrido habitual.

Otra de las novedades será el desdoblamiento del ramal 343 por Lourdes. Este servicio mantendrá la traza original hasta la avenida Mitre y continuará por esa arteria hasta tomar la calle Edison para llegar a avenida Santa Fe. Este recorrido recuperará parte del trayecto que realizaba la exlínea 407 antes de volver a incorporarse al recorrido habitual hacia Carupá.

Además, la línea sumará un nuevo ramal que partirá desde la terminal de la empresa, circulará por Camino Morón, pasará por el BASI, recorrerá La Horqueta y Béccar y llegará hasta la Rotonda de Acassuso, donde realizará el regreso.

Con estas modificaciones, la 343 absorberá gran parte de la demanda que antes era atendida por las líneas 333 y 407.

Línea 314: nuevo ramal entre Boulogne, Villa Adelina y Martínez

La línea 314 mantendrá sus recorridos habituales e incorporará un nuevo ramal destinado a mejorar la conexión entre distintos barrios de San Isidro.

El recorrido partirá desde la terminal de Boulogne y pasará por el centro comercial Soleil.

Desde allí llegará a la estación Boulogne por Hipólito Yrigoyen, continuará por el Hospital de Boulogne y avanzará hacia Villa Adelina.

Posteriormente cruzará la Panamericana por Fondo de la Legua y continuará por las calles Entre Ríos y Libertad hasta llegar a Martínez, donde realizará el retorno.

La nueva conexión permitirá recuperar parte de los desplazamientos que anteriormente cubrían algunos ramales de la exlínea 333 y ofrecer una alternativa directa entre Boulogne, Villa Adelina y Martínez.

Línea 338: incorporará una variante corta de recorrido

La línea 338 conservará sus recorridos habituales y sumará una variante corta que circulará entre la intersección de Márquez y Centenario y el cruce de Sarratea y Avelino Rolón.

El objetivo es reforzar la cobertura en sectores afectados por la salida de los servicios de MOGSM y mejorar las conexiones internas dentro del distrito.

Unidades más modernas y accesibles

El Municipio destacó que las líneas que ampliarán sus recorridos cuentan con unidades más modernas y mejor equipadas.



Piso bajo para facilitar el acceso de personas mayores y personas con movilidad reducida.



Aire acondicionado.



Sistema de pago SUBE y multipago.



Cámaras de seguridad internas en la mayoría de las unidades.



Según indicaron, estas mejoras permitirán ofrecer una experiencia de viaje más cómoda y segura para los pasajeros.

Operativo especial para informar a los pasajeros

Para acompañar la puesta en marcha del nuevo esquema, el Municipio desplegará un operativo territorial con más de 400 voluntarios.

Los equipos recorrerán centros comerciales, centros de trasbordo y sectores de alta circulación peatonal para entregar material informativo sobre las nuevas alternativas de movilidad disponibles en la ciudad.

También habrá cartelería específica en las paradas de colectivos para indicar qué servicios continúan funcionando y cuáles fueron reemplazados. A esto se sumarán afiches en las unidades y señalización en escuelas, hospitales, centros de salud, dependencias públicas y espacios deportivos.

Las líneas que seguirán funcionando en San Isidro

Con la implementación del nuevo esquema, San Isidro contará con 25 líneas de colectivos en funcionamiento:

15 (Puente Uriburu - General Pacheco), 21 (Puente La Noria - Tigre), 57 (Palermo - Capilla del Señor), 59 (Estación Buenos Aires - Olivos), 60 (Barrancas de Belgrano - Bajo San Isidro), 71 (Plaza Miserere - Villa Adelina), 78 (Chacarita - Villa Adelina), 87 (Chacarita - Fábrica Ford), 111 (Puerto Madero - José León Suárez), 127 (Boedo - Don Torcuato), 130 (La Boca - Boulogne), 140 (Correo Central - Boulogne Sur Mer), 168 (La Boca - San Isidro), 184 (Villa Adelina - Chacarita), 194 (Plaza Miserere - Zárate), 203 (Puente Saavedra - San Miguel), 204 (Zárate - San Martín), 228 (Puente Saavedra - Garín), 314 (Puente Saavedra - Boulogne Sur Mer), 338 (San Isidro - La Plata), 343 (Liniers - Tigre), 365 (Puente Saavedra - Luján), 371 (Virreyes - Vicente López), 430 (Puente Saavedra - Rincón de Milberg) y 710 (Virreyes - San Fernando).

A estas alternativas se suman los servicios ferroviarios que atraviesan el distrito: las líneas Mitre, Belgrano Norte y el Tren de la Costa.