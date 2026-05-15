“Primero la destruyeron y ahora la quieren vender”: el duro descargo de Malena Galmarini tras el anuncio de privatización de AySA

La exdirectora de la empresa estatal reaccionó a la publicación de las condiciones para transferir el 90% de las acciones corporativas. Apuntó contra el ministro Luis Caputo, defendió su gestión y detalló los proyectos paralizados en la región.

“Primero la destruyeron y ahora la quieren vender”, disparó Malena Galmarini tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar formalmente con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos.

La exdirectora de la prestataria hídrica salió al cruce de los pliegos de venta publicados por el Ejecutivo y lanzó duras críticas hacia los argumentos oficiales que justifican el desprendimiento de los activos del Estado.

El fuerte descargo de la referente del Frente Renovador se produjo inmediatamente después de que el oficialismo publicara los pliegos para vender el 90% de las acciones de la compañía, una medida regulatoria clave que marca el inicio del proceso de transferencia al sector privado.

Para Galmarini, la coincidencia de esta publicación con la celebración del Día del Sanitarista representa una provocación: “Eligen el día del sanitarista para publicar las condiciones de venta de AySA. Más cinismo no se consigue. Hablan de privatizar como si estuvieran vendiendo una empresa cualquiera”, manifestó.

El núcleo de la argumentación de la exfuncionaria —quien condujo la firma entre 2019 y 2023— se enfocó en el impacto territorial y social que la actual parálisis presupuestaria provoca en los municipios del Conurbano bonaerense. En ese sentido, denunció que la interrupción de las partidas nacionales dejó un esquema de “trabajos inconclusos en barrios enteros como en Don Torcuato o Florencio Varela”, afectando de forma directa la expansión del servicio hídrico en la zona norte.

De acuerdo a lo expresado por la Galmarini, el freno de la obra pública en la región metropolitana también paralizó desarrollos estructurales de gran escala, entre los que mencionó el Acueducto del Sistema Sur y el Colector de Las Catonas. también defendió el rol regulador de la empresa estatal al sostener que “el agua y el saneamiento no son un negocio financiero. Son salud, desarrollo y presencia del Estado donde el mercado nunca llega”.

Con el objetivo de rebatir los indicadores de déficit que señala la administración de Javier Milei, la exconducción compartió su informe de gestión institucional y detalló que durante su período se instalaron más de 4.000 kilómetros de cañerías de agua y cloacas. “Millones de argentinos beneficiados. Y eso solo es posible con un Estado con la decisión política de mejorarle la vida a su población. O sea, digamos, totalmente lo contrario a lo que están haciendo”, contrastó.

Asimismo, la discusión sumó un fuerte cruce de responsabilidades financieras por el origen del pasivo que arrastra la firma corporativa. La exdirectora apuntó contra el actual Ministro de Economía, Luis Caputo, vinculando los problemas financieros actuales con compromisos tomados en el pasado: “Lo más contradictorio es que muchos de los problemas financieros que hoy usan como excusa para venderla nacieron con la deuda tomada por Toto Caputo durante el gobierno de Macri. Ahora quieren desprenderse del patrimonio de todos los argentinos para cubrir el agujero que ellos mismos generaron”.

Finalmente, el descargo desestimó las denuncias y auditorías promovidas contra los manejos operativos de su gestión en los últimos años. Tras asegurar que dichas causas judiciales se encuentran archivadas en los tribunales por inexistencia de delito, cerró su intervención digital con una réplica hacia los cuestionamientos que recibe en las plataformas sociales: “A los trolls que van a mandar a contestar: no, no me gusta comprar muebles. Me gusta que los argentinos y argentinas puedan abrir una canilla y salga agua potable”.

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