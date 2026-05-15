San Isidro fue premiado por su eficiencia en la gestión y el orden de sus cuentas públicas

El municipio recibió tres reconocimientos de la Red de Innovación Local (RIL). El intendente Ramón Lanús destacó la profesionalización de los equipos y la transparencia como ejes del modelo.

En un contexto donde la administración de los recursos estatales está bajo la lupa, el municipio de San Isidro logró un posicionamiento destacado a nivel regional. La Red de Innovación Local (RIL), una organización que nuclea a más de 900 ciudades, otorgó al distrito tres distinciones que avalan el actual modelo de gestión basado en la eficiencia fiscal y la transparencia.

El reconocimiento principal fue la Certificación en Gestión Eficiente, donde la comuna alcanzó el estatus de "Ciudad Líder". Esta evaluación analiza variables críticas como el uso estratégico de los fondos públicos, la transformación digital y la profesionalización de los cuadros técnicos para garantizar servicios de calidad en todo el partido de San Isidro.

Para el intendente Ramón Lanús, estos galardones validan la hoja de ruta trazada desde el inicio de su mandato. "Este reconocimiento valida el esfuerzo que venimos haciendo por construir una administración transparente y moderna. El orden de las cuentas se traduce directamente en mejores servicios y más seguridad", afirmó el jefe comunal.

Además de la eficiencia administrativa, el municipio fue distinguido con el Sello Ciudad de la Educación. Este premio pone el foco en las políticas públicas destinadas al aprendizaje y el desarrollo social dentro del territorio. El esquema de distinciones se completó con una mención especial en el programa Ciudades Planificadas 2025, que destaca el ordenamiento urbano y la proyección territorial del distrito.

Desde el gobierno local señalaron que el objetivo a mediano plazo es profundizar las reformas administrativas. La apuesta de la gestión es consolidar estos indicadores para sostener la calidad prestacional en un escenario económico complejo, marcando una diferencia en el modelo de administración del norte del conurbano bonaerense.