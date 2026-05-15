Privatización de AySA: el Gobierno publicó los pliegos para vender el 90% de las acciones

A través de la Resolución 704/2026, el Palacio de Hacienda autorizó el llamado a licitación nacional e internacional. El proceso se realizará mediante la plataforma Contrat.ar y no tendrá un precio base.

El proceso de privatización de las empresas públicas en Argentina dio un paso decisivo este viernes. El Ministerio de Economía oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), cumpliendo con el cronograma anunciado por el ministro Luis Caputo.

A través de la Resolución 704/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó el mecanismo de "Etapa Múltiple" para transferir la titularidad de la compañía a un operador estratégico. Según el documento oficial, la venta se realizará "sin base", lo que permite una mayor flexibilidad en la puja de ofertas internacionales.

La medida se encuadra en la Ley 23.696 y el Decreto 494/2025, que establecieron el marco legal para el desprendimiento de activos estatales. El Estado Nacional conservará solo una participación minoritaria, mientras que el control operativo y la mayoría del capital social pasarán a manos privadas tras la adjudicación.

El cronograma administrativo ya tiene fechas confirmadas. Los interesados podrán realizar consultas sobre el Pliego Único de Bases y Condiciones hasta el 12 de agosto de 2026. En tanto, la presentación de las ofertas técnicas y económicas tendrá como fecha límite el 27 de agosto a las 09:59 horas, realizándose la apertura de sobres de la primera etapa apenas un minuto después.

Todo el procedimiento se gestionará de manera digital a través de la plataforma CONTRAT.AR, buscando garantizar la transparencia del proceso. El pliego también será difundido en el sitio DGMARKET del Banco Mundial para captar el interés de grupos inversores extranjeros especializados en infraestructura hídrica y servicios de saneamiento.

Desde el Ministerio de Economía aclararon que toda la documentación relevante estará disponible en el portal oficial y que la investigación de pasivos o activos de la empresa queda bajo "exclusiva responsabilidad de los interesados". Con esta resolución, el Gobierno acelera su plan de reforma del Estado y reducción del déficit vinculado a las empresas públicas.