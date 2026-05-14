Operativo Tormenta Negra: megaoperativo contra el narcotráfico en villas porteñas

La Policía de la Ciudad interviene de forma simultánea en la Villa 31, 1-11-14, Zabaleta y Ciudad Oculta. El objetivo es el derribo de búnkeres y el saneamiento del espacio público.

La Ciudad de Buenos Aires es escenario de un despliegue de seguridad sin precedentes bajo el nombre de Operativo Tormenta Negra. La intervención, que cuenta con la participación de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad, se desarrolla de manera simultánea en barrios estratégicos como la Villa 31 (Barrio Mujica), la 1-11-14, Zabaleta, Ciudad Oculta y el Barrio 20.

El objetivo central de la fuerza de seguridad es el desbaratamiento de búnkeres de venta de estupefacientes y la identificación de organizaciones criminales que operan en los pasillos de estos asentamientos. Durante las primeras horas del operativo, las unidades de Infantería y grupos especiales han logrado identificar al menos cuatro búnkeres distribuidos entre la Villa Fraga, Zabaleta, la 15 y la 31, los cuales serán clausurados y, en etapas posteriores, derribados.

La logística del operativo incluye el uso del vehículo blindado Fénix, apoyo aéreo mediante helicópteros y patrullajes en cuatriciclos y unidades motorizadas. Además de la búsqueda de delincuentes, el protocolo contempla la "pacificación del barrio" a través de la Dirección General de Fiscalización y el retiro de vehículos abandonados en la vía pública, que frecuentemente son utilizados por las bandas como depósitos al aire libre o puntos de pasamanos para la droga.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitorea las acciones en tiempo real desde el Centro de Monitoreo de Villa Lugano. Según indicaron fuentes policiales, la intervención es interdisciplinaria: junto a los uniformados trabajan equipos del SAME, Bomberos y personal de Higiene Urbana, abocados a la limpieza de "ranchadas" y restos de materiales que los grupos narcos utilizan para marcar territorio.

En la Villa 31, el foco de atención se centró en los pasillos donde la Guardia de Infantería realizó ingresos tácticos. Si bien el operativo continúa en desarrollo, las autoridades remarcaron que el fin último de Tormenta Negra es la recuperación efectiva del territorio para los vecinos, desplazando el control que las bandas mantienen mediante amenazas en estas zonas críticas de la Capital.