De Star Wars en Villa Urquiza al Mundial de Pádel: 10 planes imperdibles en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires se convierte este fin de semana en el epicentro del deporte, la cultura y la gastronomía. Te presentamos la guía detallada con direcciones, horarios y links para que no te pierdas nada.
FINAL DEL PREMIER PADEL
El estadio Mary Terán de Weiss de Parque Roca (Av. Gral. Roca 3490) recibe el cierre del mundial de pádel. La gran final será este domingo. Las jornadas incluyen shows en vivo y experiencias interactivas.
BUENOS AIRES CELEBRA EUROPA
Más de 30 colectividades en Av. de Mayo (entre Piedras y Bolívar). Platos típicos y artesanías de Alemania, Italia, España, Escocia y más comunidades europeas. Domingo de 12 a 18 horas.
STAR WARS SINFONICO
La Banda Sinfónica de la Ciudad se presenta en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza). Viernes a las 20 horas. Las entradas se gestionan con reserva previa.
GASTRONOMIA Y FERIAS
- Food Fest en La Rural: Av. Santa Fe y Av. Sarmiento. Viernes y sábado de 19 a 01 horas.
- Feria Francesa (Lucullus): En El Rosedal de Palermo (Av. Iraola y Av. Sarmiento). Sábado y domingo de 11 a 18:30 horas.
CULTURA Y TEATROS
- Día Internacional de los Museos: Actividades especiales y talleres gratuitos en todos los museos de la Ciudad (sábado, domingo y lunes).
- El Rey Arturo (Teatro Colón): Dirección: Cerrito 628. Funciones el sábado a las 15 y el domingo a las 11 horas.
- Deportes Urbanos: Torneos de Skate y Parkour en Plaza Haití (Av. Dorrego 3626). Sábado de 11 a 17 horas.