De Star Wars en Villa Urquiza al Mundial de Pádel: 10 planes imperdibles en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires se prepara para un fin de semana cargado de eventos: las finales del Premier Pádel, ferias gastronómicas en Av. de Mayo y La Rural, y la música de Star Wars. Conocé la agenda completa y dónde sacar tus entradas.

Buenos Aires se convierte este fin de semana en el epicentro del deporte, la cultura y la gastronomía. Te presentamos la guía detallada con direcciones, horarios y links para que no te pierdas nada.

FINAL DEL PREMIER PADEL

El estadio Mary Terán de Weiss de Parque Roca (Av. Gral. Roca 3490) recibe el cierre del mundial de pádel. La gran final será este domingo. Las jornadas incluyen shows en vivo y experiencias interactivas.

BUENOS AIRES CELEBRA EUROPA

Más de 30 colectividades en Av. de Mayo (entre Piedras y Bolívar). Platos típicos y artesanías de Alemania, Italia, España, Escocia y más comunidades europeas. Domingo de 12 a 18 horas.

STAR WARS SINFONICO

La Banda Sinfónica de la Ciudad se presenta en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza). Viernes a las 20 horas. Las entradas se gestionan con reserva previa.

GASTRONOMIA Y FERIAS



Food Fest en La Rural: Av. Santa Fe y Av. Sarmiento. Viernes y sábado de 19 a 01 horas.

Av. Santa Fe y Av. Sarmiento. Viernes y sábado de 19 a 01 horas.

Feria Francesa (Lucullus): En El Rosedal de Palermo (Av. Iraola y Av. Sarmiento). Sábado y domingo de 11 a 18:30 horas.



CULTURA Y TEATROS