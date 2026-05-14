edición 8109 - visitas hoy 57633

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Espectáculos

De Star Wars en Villa Urquiza al Mundial de Pádel: 10 planes imperdibles en la Ciudad de Buenos Aires

Tango en Buenos Aires
Buenos Aires se prepara para un fin de semana cargado de eventos: las finales del Premier Pádel, ferias gastronómicas en Av. de Mayo y La Rural, y la música de Star Wars. Conocé la agenda completa y dónde sacar tus entradas.

Buenos Aires se convierte este fin de semana en el epicentro del deporte, la cultura y la gastronomía. Te presentamos la guía detallada con direcciones, horarios y links para que no te pierdas nada.


FINAL DEL PREMIER PADEL


El estadio Mary Terán de Weiss de Parque Roca (Av. Gral. Roca 3490) recibe el cierre del mundial de pádel. La gran final será este domingo. Las jornadas incluyen shows en vivo y experiencias interactivas.


BUENOS AIRES CELEBRA EUROPA


Más de 30 colectividades en Av. de Mayo (entre Piedras y Bolívar). Platos típicos y artesanías de Alemania, Italia, España, Escocia y más comunidades europeas. Domingo de 12 a 18 horas.



STAR WARS SINFONICO


La Banda Sinfónica de la Ciudad se presenta en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza). Viernes a las 20 horas. Las entradas se gestionan con reserva previa.


GASTRONOMIA Y FERIAS



  • Food Fest en La Rural: Av. Santa Fe y Av. Sarmiento. Viernes y sábado de 19 a 01 horas.

  • Feria Francesa (Lucullus): En El Rosedal de Palermo (Av. Iraola y Av. Sarmiento). Sábado y domingo de 11 a 18:30 horas.


CULTURA Y TEATROS



  • Día Internacional de los Museos: Actividades especiales y talleres gratuitos en todos los museos de la Ciudad (sábado, domingo y lunes).

  • El Rey Arturo (Teatro Colón): Dirección: Cerrito 628. Funciones el sábado a las 15 y el domingo a las 11 horas.

  • Deportes Urbanos: Torneos de Skate y Parkour en Plaza Haití (Av. Dorrego 3626). Sábado de 11 a 17 horas.

Últimas Noticias

Kicillof convoca a los 135 intendentes por la crisis sanitaria y los recortes de Nación
Kicillof convoca a los 135 intendentes por la crisis sanitaria y los recortes de Nación
Emiliano Balbín es el nuevo presidente de la UCR bonaerense y apuesta a un partido con “identidad propia”
Emiliano Balbín es el nuevo presidente de la UCR bonaerense y apuesta a un partido con “identidad propia”
Tigre avanza en la construcción de un teatro para 270 espectadores en El Talar
Tigre avanza en la construcción de un teatro para 270 espectadores en El Talar
Tigre: abren una instancia de participación pública para evaluar el impacto ambiental de una industria
Tigre: abren una instancia de participación pública para evaluar el impacto ambiental de una industria
San Fernando celebra el Día del Animal con servicios gratuitos y juegos en el Parque del Bicentenario
San Fernando celebra el Día del Animal con servicios gratuitos y juegos en el Parque del Bicentenario
ARBA lanza un sistema automático para devolver saldos a favor de Ingresos Brutos
ARBA lanza un sistema automático para devolver saldos a favor de Ingresos Brutos