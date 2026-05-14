Tigre: abren una instancia de participación pública para evaluar el impacto ambiental de una industria

El Ministerio de Ambiente bonaerense habilitó el proceso para que la comunidad de Tigre analice el proyecto de la firma ELHYMEC S.A.C.I.F. Hay tiempo hasta el 23 de mayo para realizar observaciones antes del otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental.

El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires oficializó la apertura de una instancia de participación pública dirigida a los vecinos de Tigre. El objetivo es que la comunidad pueda conocer y realizar observaciones sobre el trámite de otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) solicitado por la empresa ELHYMEC S.A.C.I.F.

Esta instancia, que forma parte del proceso de evaluación de impacto ambiental, permanecerá abierta para recibir consultas y sugerencias hasta el próximo 23 de mayo inclusive. La medida responde a normativas provinciales y nacionales que exigen la intervención ciudadana antes de habilitar proyectos que puedan afectar el entorno o la salud de la población.

El proceso de participación está estructurado en tres etapas consecutivas. En la fase actual, los ciudadanos tienen acceso a toda la información técnica sobre el proyecto de la firma. Los interesados pueden acceder directamente al resumen del proyecto y formulario de participación para remitir sus observaciones a la autoridad ambiental.

Desde la cartera provincial destacaron que el acceso a esta información es un derecho respaldado por leyes como la 11.723 de la Provincia y el “Acuerdo de Escazú”, el primer tratado regional de derechos humanos en materia ambiental. La documentación completa de la empresa radicada en el partido de Tigre se encuentra disponible de forma online para garantizar la transparencia del proceso.

Cabe recordar que este tipo de consultas son de carácter obligatorio para proyectos con impactos potencialmente significativos, asegurando que el desarrollo industrial en la zona norte guarde equilibrio con la protección del ecosistema local y la calidad de vida de los vecinos.