San Fernando celebra el Día del Animal con servicios gratuitos y juegos en el Parque del Bicentenario

El próximo sábado 16 de mayo, los vecinos podrán disfrutar de vacunación, desparasitación, juegos y charlas en una jornada dedicada a la tenencia responsable. Habrá servicios exclusivos con turno previo.

El Parque del Bicentenario se convertirá este sábado en el epicentro del bienestar animal en la región. El municipio de San Fernando organizó una jornada masiva para celebrar el Día del Animal, con una propuesta que combina servicios de salud gratuitos, recreación familiar y charlas de concientización.

La cita será el 16 de mayo, de 9 a 13 horas, en el predio ubicado en Guido Spano y Los Pinos. Con entrada libre y gratuita, el evento busca fomentar la tenencia responsable y brindar herramientas de cuidado para perros y gatos.

Uno de los puntos más destacados será el operativo sanitario móvil, donde se realizarán tareas de vacunación y desparasitación. Además, los asistentes podrán acceder al servicio de peluquería canina gratuita, aunque para este beneficio los cupos son limitados y se requiere una inscripción previa online.

La jornada contará con la participación del Sindicato de Trabajadores Caninos y la Asociación TGD Padres TEA, quienes brindarán charlas sobre el vínculo humano-animal. Para el entretenimiento, se montará un circuito de juegos y habrá exhibiciones de destreza como “Dog Dancing” y “Disc Dog”.

Desde la organización recordaron que, por razones de seguridad, todos los animales deberán concurrir con su correspondiente correa y collar. Asimismo, se solicitó a los dueños conducir a sus mascotas con prudencia para evitar conflictos en las zonas de mayor concurrencia.

Además de los servicios médicos, los vecinos podrán participar de talleres de paseo y solicitar el grabado de chapitas identificatorias en el momento. En caso de condiciones climáticas adversas o lluvia, las actividades podrían ser reprogramadas, lo cual será informado a través de los canales oficiales del Municipio.