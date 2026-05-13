Platense es puro corazón: por penales eliminó a San Martín (SJ) y se metió en octavos de la Copa Argentina

En un partido cerrado disputado en el estadio de Temperley, Platense demostró templanza en los penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Con una actuación consagratoria de su arquero y una puntería ideal de sus pateadores, el conjunto de la Zona Norte ya está entre los mejores 16 del torneo.

En una tarde de alta tensión en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, Platense logró una sufrida pero merecida clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario, el equipo de Vicente López demostró mayor templanza en la definición por penales para llevarse la serie por 4-3.

El gran protagonista de la jornada fue el arquero Nicolás Sumavil. El guardameta del "Calamar" fue determinante al contener dos remates clave: primero adivinó la intención del experimentado Diego “Pulpo” González y, finalmente, selló la clasificación al tapar el quinto disparo a Federico Murillo con una gran estirada sobre su poste derecho.

Crónica de un partido cerrado y con polémicas

El encuentro comenzó con un susto para los dirigidos por Walter Zunino. Apenas al minuto de juego, San Martín de San Juan estuvo a punto de abrir el marcador tras un centro de Genaro Rossi que derivó en un remate de Carlo Lattanzio; la pelota parecía meterse por el segundo palo, pero Sumavil retrocedió a tiempo para despejarla sobre la misma línea de gol.

A Platense le costó entrar en ritmo, pero sobre el cierre del primer tiempo empezó a inquietar al conjunto sanjuanino. A los 41 minutos, un potente cabezazo de Bautista Merlini obligó a una estirada espectacular del arquero Maximiliano Velazco para mantener el cero.

En el complemento, la intensidad aumentó. El "Calamar" estuvo a centímetros del gol a los 12 minutos, cuando un remate del defensor Eugenio Raggio dio en el palo tras un desvío de Velazco. Promediando la segunda etapa, el juvenil Juan Gauto casi rompe la paridad con un tiro libre exquisito que el arquero rival alcanzó a rozar para enviarlo al córner.

Sobre el final, en tiempo de descuento, Platense tuvo una doble chance inmejorable: primero con un disparo bajo de Héctor Bobadilla y, tras el rebote, con un remate cruzado de Gonzalo Lencina que se fue rozando el poste.

La definición por penales y lo que viene

Sin tiempo para más, la historia se resolvió desde los doce pasos. Platense tuvo una efectividad del 100% con las ejecuciones de:



Guido Mainero



Mateo Mendía



Agustín Lagos



Franco Zapiola



Con este triunfo, el conjunto de la Zona Norte se mete entre los mejores 16 del certamen federal. Ahora, el Calamar deberá esperar por el ganador del cruce entre Instituto de Córdoba y Lanús para conocer a su rival en la instancia de octavos de final.